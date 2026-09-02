HÅNDTERING AF VEJAFGIFTSBØDER:
Transportministeriet vil i samarbejde med Justits- og Skatteministeriet i løbet af september at melde ud, hvordan myndighederne vil håndtere de mange bøder, der blev udskrevet frem til 18. december sidste år. Det skriver vognmandsorganisationen på sin Facebook-profil
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- Hollandsk lastbilproducent og svensk teknologi-virksomhed vil sammen sætte fart på selvkørende godstransport
- Vognmandsorganisation forventer en afgørelse i løbet af september
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Vognmandsorganisation forventer en afgørelse i løbet af september
Onsdag 2. september 2026 kl: 10:38Af: Redaktionen
Transportministeriet vil i samarbejde med Justits- og Skatteministeriet i løbet af september at melde ud, hvordan myndighederne vil håndtere de mange bøder, der blev udskrevet frem til 18. december sidste år. Det skriver vognmandsorganisationen på sin Facebook-profil
DTL er i tæt dialog med Transportministeriet og forventer at kunne orientere nærmere, når myndighederne melder ud.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Hollandsk lastbilproducent og svensk teknologi-virksomhed vil sammen sætte fart på selvkørende godstransport
- Vognmandsorganisation forventer en afgørelse i løbet af september
- Kommuner skal gøre det lettere at komme på arbejde
- Årets transportlærling hedder Mathilde til fornavn og er chauffør i Struer
- To tre-akslede gardintrailer skal trækkes med fragtmand i Vestjylland
- Kurervirksomhed i Esbjerg bliver en del af en stor transport- og logistik-koncern
- Den tyske regering vil støtte selvkørende køretøjer med 14 millioner euro
- Transport- og speditionsvirksomhed i Kolding køber vognmandsforretning i Ribe
- Litauisk transportkoncern flytter transportoperationer tættere på chauffører
- Ladeoperatør med fokus på tunge køretøjer har meldt sig ind i interesseorganisation
- Fire-akslet korntip-trailer kom til Ringsted
- Godstyv satte GPS-enheder på lastvognstog
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