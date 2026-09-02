Vognmandsorganisation forventer en afgørelse i løbet af september

HÅNDTERING AF VEJAFGIFTSBØDER:

Onsdag 2. september 2026 kl: 10:38

DTL er i tæt dialog med Transportministeriet og forventer at kunne orientere nærmere, når myndighederne melder ud.









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