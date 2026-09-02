Kongeskib bliver solgt på auktion

Onsdag 2. september 2026 kl: 10:10

Af: Redaktionen Den nye model af Kongeskibet Dannebrog består af 225.000 klodser og ligger i Københavns Havn i Miniland. (Foto: Legoland)

Legoland i Billund oplyser, at hele salgsbeløbet bliver doneret til et velgørende formål, som offentliggøres efter auktionens afslutning.









Den originale model blev bygget i forbindelse med indvielsen af det første område med København i Miniland i 1998. Efter knap 30 år i Miniland har modellen fået lidt patina, men legoklodserne har holdt sig imponerende godt.









Der er stor forskel på de to modeller. Den nye model af Kongeskibet Dannebrog, som gæster siden 1. juli har kunnet opleve i det nye københavns-område i Miniland, er bygget af 225.000 legoklodser, mens modellen fra 1998 er bygget af cirka 25.000 legoklodser.









Den originale model af Kongeskibet Dannebrog bliver sat på auktion hos Bruun Rasmussen. Auktionen begynder onsdag 2. september og løber til onsdag 16. september.









Hele salgsbeløbet doneres til et velgørende formål, som offentliggøres efter auktionens afslutning.













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