Kongeskib bliver solgt på auktion
Onsdag 2. september 2026 kl: 10:10Af: Redaktionen
Den nye model af Kongeskibet Dannebrog består af 225.000 klodser og ligger i Københavns Havn i Miniland. (Foto: Legoland)
Den første model af Kongeskibet Dannebrog i Miniland i Legoland i Billund fra 1998 kommer på auktion hos Bruun Rasmussen. Modellen, der er bygget af omkring 25.000 lego-klodser, blev i sommer erstattet af en ny og større model, der er bygget af 225.000 klodser
Legoland i Billund oplyser, at hele salgsbeløbet bliver doneret til et velgørende formål, som offentliggøres efter auktionens afslutning.
Den originale model blev bygget i forbindelse med indvielsen af det første område med København i Miniland i 1998. Efter knap 30 år i Miniland har modellen fået lidt patina, men legoklodserne har holdt sig imponerende godt.
Der er stor forskel på de to modeller. Den nye model af Kongeskibet Dannebrog, som gæster siden 1. juli har kunnet opleve i det nye københavns-område i Miniland, er bygget af 225.000 legoklodser, mens modellen fra 1998 er bygget af cirka 25.000 legoklodser.
Den originale model af Kongeskibet Dannebrog bliver sat på auktion hos Bruun Rasmussen. Auktionen begynder onsdag 2. september og løber til onsdag 16. september.
Hele salgsbeløbet doneres til et velgørende formål, som offentliggøres efter auktionens afslutning.
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