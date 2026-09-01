AARHUS:
En personbil kom mandag aften lidt før klokken halv tolv kørende på Brendstrupgårdsvej i det nordlige Aarhus, da føreren angiveligt i lav fart kørte over for rødt lys og fortsatte ligeud i krydset med Oluf Palmes Allé i nordgående retning og kørte ud foran et letbanetog Letbanetoget kom kørende i østgående retning, da sammenstødet skete, hvorefter letbanen blev afsporet fra skinnerne.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Ukendt bilist børste ind i letbanetog - og stak af
- Banemand skifter post
- Østjysk lufthavn oplevede passagervækst på 24,4 procent
- I Aalborg lufthavn blev august mere afdæmpet
- Sydjysk lufthavn viste vækst i passagertal
- Magasinet Bus 7/8 er udkommet
- Metroen i København får ny operatør om et års tid
- Den tyske regering vil støtte selvkørende køretøjer med 14 millioner euro
- Skattestyrelsen tjekkede udenlandske turistbusser
- Færgerederi henter sin nye direktør hos terminalselskab i Holland
- Flextrafikkens vognmænd og chauffører kommer i fokus
- 50.000 kørte med Hovedstadens Letbane på åbningsdagen
Skriv din kommentar:
Ukendt bilist børste ind i letbanetog - og stak af
Tirsdag 1. september 2026 kl: 14:00Af: Redaktionen
En personbil kom mandag aften lidt før klokken halv tolv kørende på Brendstrupgårdsvej i det nordlige Aarhus, da føreren angiveligt i lav fart kørte over for rødt lys og fortsatte ligeud i krydset med Oluf Palmes Allé i nordgående retning og kørte ud foran et letbanetog Letbanetoget kom kørende i østgående retning, da sammenstødet skete, hvorefter letbanen blev afsporet fra skinnerne.
Østjyllands Politi oplyser, at bilisten var stukket af fra stedet, inden en politipatrulje nåede frem. Intet tyder umiddelbart på, at nogen personer er kommet til skade i forbindelse med sammenstødet, der medførte nogle trafikale gener, da der skulle rekvireres vejhjælp til at få fjernet bilen fra vejbanen og få letbanetoget tilbage på sporet.
Østjyllands Politi efterforsker sagen nærmere og hører gerne fra vidner med kendskab til uheldet, herunder kendskab til føreren af bilen, der angiveligt kørte over for rødt lys og efterfølgende stak af fra uheldet.
Hvis man har set eller hørt noget med relevans for efterforskningen, kan man ringe til politiet på telefonnummer 114.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Ukendt bilist børste ind i letbanetog - og stak af
- Banemand skifter post
- Østjysk lufthavn oplevede passagervækst på 24,4 procent
- I Aalborg lufthavn blev august mere afdæmpet
- Sydjysk lufthavn viste vækst i passagertal
- Magasinet Bus 7/8 er udkommet
- Metroen i København får ny operatør om et års tid
- Den tyske regering vil støtte selvkørende køretøjer med 14 millioner euro
- Skattestyrelsen tjekkede udenlandske turistbusser
- Færgerederi henter sin nye direktør hos terminalselskab i Holland
- Flextrafikkens vognmænd og chauffører kommer i fokus
- 50.000 kørte med Hovedstadens Letbane på åbningsdagen
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!