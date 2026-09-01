Ukendt bilist børste ind i letbanetog - og stak af

AARHUS:

Tirsdag 1. september 2026 kl: 14:00

Østjyllands Politi oplyser, at bilisten var stukket af fra stedet, inden en politipatrulje nåede frem. Intet tyder umiddelbart på, at nogen personer er kommet til skade i forbindelse med sammenstødet, der medførte nogle trafikale gener, da der skulle rekvireres vejhjælp til at få fjernet bilen fra vejbanen og få letbanetoget tilbage på sporet.









Østjyllands Politi efterforsker sagen nærmere og hører gerne fra vidner med kendskab til uheldet, herunder kendskab til føreren af bilen, der angiveligt kørte over for rødt lys og efterfølgende stak af fra uheldet.









Hvis man har set eller hørt noget med relevans for efterforskningen, kan man ringe til politiet på telefonnummer 114.

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