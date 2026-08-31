Metroen i København får ny operatør om et års tid

Mandag 31. august 2026 kl: 12:49

Metroselskabet har efter et udbud med betydelig international interesse valgt, hvem der fremover skal drive Metroen i København. Syv aktører havde ansøgt om prækvalifikation, og tre virksomheder blev udvalgt til at afgive tilbud.









Efter en proces med indledende tilbud, revideret tilbud og efterfølgende forhandlinger har Metroselskabet på baggrund af en samlet evaluering af pris og kvalitet valgt KBH Metro Partner som kommende drifts- og vedligeholdelsesoperatør for metrolinjerne M1-M4.









- Det er en stor, kompleks og attraktiv driftsopgave, som har fået betydelig international interesse. Vi har gennemført en grundig og konkurrencedygtig udbudsproces med et stærkt felt af bydere, og vi ser nu frem til at indgå samarbejde med KBH Metro Partner, siger Søren Boysen, der er direktør for drift og vedligehold i Metroselskabet, og fortsætter:









- Vores vigtigste opgave er fortsat at sikre passagererne en sikker, stabil, attraktiv og effektiv metrodrift hver eneste dag.









Kontrakten, der har en værdi på 17 milliarder kroner, vil ifølge Metroselskabet styrke rammerne for det fremtidige samarbejde mellem

Metroselskabet og operatøren. Den omfatter blandt andet optimerede arbejdsgange og en tydelig ansvarsfordeling, herunder at Metroselskabet fremover hjemtager salget af reklamer i Metroen.









Samtidig er der lagt vægt på, at den kommende operatør har dokumenteret erfaring med drift, vedligeholdelse og modernisering af automatiske metrosystemer. Det gælder blandt andet erfaring med fornyelse af tekniske anlæg og udskiftning af signalsystemer.









- Metroen har i dag en meget høj driftsstabilitet på over 99 procent. Den standard skal vi fastholde og bygge videre på. Den nye kontrakt sikrer både en stærk daglig drift og et solidt grundlag for, at vi sammen med den nye operatør kan gennemføre de kommende års omfattende fornyelsesprojekter på M1 og M2. Det er afgørende for, at et stigende antal passagerer også fremover oplever Metroen som et hurtigt og stabilt transportmiddel, siger Søren Boysen.









Et år til at overtage

Metroselskabet, Metro Service og KBH Metro Partner indleder nu en overgangs- og mobiliseringsfase frem mod driftsstart i september 2027. I den periode skal den nye operatør blandt andet etablere sin organisation og arbejdsgange, så der sikres en veltilrettelagt og risikostyret overgang uden påvirkning af den daglige metrodrift. Metroselskabet vil i tæt samarbejde med den nuværende og kommende operatør have fokus på at sikre kontinuitet i driften gennem hele overgangsperioden og følge lovgivningen om virksomhedsoverdragelse.









- Vi vil gerne takke Metro Service for deres indsats og samarbejde gennem de mange år, hvor de har bidraget væsentligt til at opbygge og drive den metro, som passagererne kender i dag. Medarbejdernes kompetencer og erfaring er afgørende for den høje kvalitet i Metroens drift. Vi vil derfor gerne fastholde flest muligt af Metro Services’ dygtige medarbejdere hos den nye operatør til gavn for både Metroen og passagererne, siger Søren Boysen.









For passagererne er målet, at operatørskiftet gennemføres så smidigt, at Metroen fortsat opleves som den kendte, pålidelige og effektive del af hovedstadens kollektive transport.









Fakta om Metroen i drift:

Metroen i København har fire linjer i alt: M1 (åbnet 2002), M2 (2002), M3 (2019), M4 (2020/2024) og består af i alt 44 stationer og 43 kilometer spor

I 2032 åbner to nye stationer på M4 til Ydre Nordhavn

Metroen har ned til 1½ minutter mellem afgange I myldretiden og i 2025 var den gennemsnittelige driftsstabilitet på 99,3 prodent

I 2025 rejste 135 millioner passagerer med Metroen, hvilket var det hidtil højeste passagertal i Metroens historie





Fakta om udbuddet:

Den nye operatør er KBH Metro Partner ApS er ejet af RATP Development SA som størte aktionær og det singaporenesiske ComfortDelGro Transit Pte. Ltd. som den mindste. RATP Development SA er igen ejet af Regie Autonome Des Transports Parisiens, der er ejet af den franske Stat. RATP Development SA er oprettet til at varetage drift og vedligeholdelse af transportsystemer uden for RATP Groups historiske netværk i Paris - både i det øvrige Frankrig og internationalt. Selskabet driver eksempelvis SBS Transit Rail Pte. Ltd, ComfortDelgro Irish Citylink Limited og Westbus Coach Services Limited

Metroselskabet, der er ejet af Staten, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, har det overordnede ansvar for driften af Metroen, men skal ifølge loven udbyde driften til en privat aktør

Metroselskabet forventer at underskrive den nye kontrakt med vinderen i september efter udløbet af den lovpligtige standstill-periode

Den nye kontrakt løber i 12 år til 2039 med option for yderligere tre år

Den nye kontrakt har en værdi af 17 milliarder kroner

Tirsdag 28. september 2027 udløber Metroselskabets nuværende aftale med driftsoperatøren om drift og vedligeholdelse af de fire metrolinjer M1-M4 i København. Derfor har Metroselskabet udbudt en ny kontrakt









Om Metroselskabet:

Metroselskabet er ansvarlig for udvikling, anlæg og drift af Metroen i København. Selskabet arbejder for at skabe effektive, sammenhængende og bæredygtige mobilitetsløsninger, der understøtter en attraktiv hovedstad i vækst









Lidt om Metro Service A/S:

Metro Service A/S blev valgt som operatør af den københavnske metro, der åbnede i 2002. Selskabet blev etableret i Danmark i 1998 og er 100 procent ejet af af italienske International Metro Service S.r.l., der har hovedsæde i Milano og er ejet af transportselskabet ATM S.p.A. (Azienda Trasporti Milanesi) med 51 procent og Hitachi Rail STS S.p.A. - tidligere Ansaldo STS - med 49 procent





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