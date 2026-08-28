Varebil med bånd til lastbiler fylder 10 år

Fredag 28. august 2026 kl: 11:40

Af: Redaktionen Nicolai Sperling, Markedschef Van hos Semler Truck & Bus, har været med på hele rejsen gennem de seneste 10 år. (Foto: Semler Truck & Bus)

Med TGE tog MAN Truck & Bus fat på et nyt kapitel med varebiler i segmentet fra 3,5 til 5,5 tons og blev dermed leverandør af erhvervskøretøjer fra varebiler til tunge lastbiler.









- Jeg har med både stolthed og glæde fulgt TGE’s udvikling gennem alle ti år. Fra begyndelsen troede vi på, at kombinationen af et stærkt produkt, lastbils-DNA og MAN’s professionelle salgs- og serviceorganisation kunne gøre en forskel for de danske varebilskunder, siger Nicolai Sperling, der er markedschef Van hos Semler Truck & Bus.









- At vi nu har 5.000 TGE’er på de danske veje, viser, at kunderne har taget godt imod den kombination, siger han videre.









Varebil med bånd til lastbiler

Serieproduktionen af MAN TGE begyndte i foråret 2017 på VW-koncernens fabrik i Września i Polen, hvorefter modellen gradvist blev introduceret på de europæiske markeder.









Fra begyndelsen var ambitionen at overføre MAN’s mangeårige erfaring fra lastbilmarkedet til varebilssegmentet med robuste køretøjer, høj driftssikkerhed og en serviceorganisation bygget op omkring professionelle kunder, hvor bilen er et arbejdsredskab, der skal være på vejen.









MAN TGE skilte sig samtidig ud med et bredt modelprogram, der spændte fra kassevogne og chassiser med enkelt- eller dobbeltkabine til branchespecifikke og kundetilpassede løsninger.









En vigtig del af konceptet var, at varebilskunderne fik adgang til den samme professionelle servicetankegang, som MAN’s lastbilskunder kendte i forvejen - eksempelvis med adgang til service 365 dage om året.









Siden er MAN TGE blevet en central del af MAN’s modelprogram. Alene sidste år blev der på verdensplan solgt mere end 30.000 MAN TGE.









- For vores kunder handler valget af varebil om meget mere end selve bilen. Driftssikkerhed, service, sikkerhed og økonomisk tryghed er mindst lige så afgørende. Det er områder, vi konsekvent har haft fokus på, og som jeg mener har været en væsentlig del af forklaringen på TGE’s succes i Danmark, siger Nicolai Sperling.









I foråret blev MAN Truck & Bus i Danmark en del af Semler Gruppen. For administrerende direktør i Semler Truck & Bus, Lars Himmer, er MAN TGE en vigtig del af det samlede MAN-forretningsområde.









- MAN TGE er strategisk vigtig for os, fordi den gør MAN til et erhvervskøretøjsmærke, der kan dække kundernes behov på tværs af vægtklasser. Samtidig betyder 5.000 TGE’er på de danske veje, at vi har opbygget en betydelig kundebase og et stærkt fundament for vores værksteder, siger Lars Himmer og fortsætter:









- Her kommer MAN’s lastbils-DNA virkelig til sin ret. Professionelle kunder er afhængige af deres køretøj, og derfor handler god service først og fremmest om høj tilgængelighed og om at få bilen hurtigt tilbage på vejen. Den tilgang har altid været en del af MAN’s lastbilforretning, og den kommer i lige så høj grad vores varebilskunder til gode.













På VW-koncernens fabrik i Września produceres blandt andet MAN TGE Volkswagen Crafter. Fabrikken er i øjeblikket ved at gennemgå en stor udvidelse, der skal stå klar i 2027 og give plads til produktionen af en ny generation af elektriske varebiler.

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