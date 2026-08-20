Transportkoncern kom op på 151 el-lastbiler, da to nye blev taget i brug
Torsdag 20. august 2026 kl: 11:42Af: Jesper Christensen
Den dansk-baserede transportkoncern - eller rederi-koncern med landtransport som en af aktiviteterne - DFDS satte i løbet af andet kvartal to nye batteri-elektriske lastbiler i drift. Dermed kom DFDS' flåde af batteri-elektriske lastbiler op på 151. Det fremgår af koncernens seneste kvartalsrapport
De to nye elektriske lastbiler - to Mercedes-Benz eActros - udfører transporter mellem Holland og Tyskland i DFDS' Cold Chain-operationer.
DFDS peger på, at transport med elektriske lastbiler nyder godt af rabat på vejafgift i Holland fra 1. juli og stadig er fritaget for vejafgift i Tyskland.
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