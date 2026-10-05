Ny kabelplatform skal sikre vedligeholdelsen af Storebæltsbroen

Mandag 5. oktober 2026 kl: 11:52

Af: Redaktionen Den gamle kabelplatform på et af Storebæltsbroens hovedkabler. Kabelplatformen kan køre på kablet helt op til toppen af pylonerne i 254 meters højde. (Foto: Sund & Bælt)

Storebæltsbroens hovedkabler bærer vejbanen mellem broens ankerblokke og de 254 meter høje pyloner. Når kablerne skal undersøges og vedligeholdes, skal teknikerne helt tæt på, og det arbejde kræver en specialdesignet arbejdsplatform.









Platformen kan bevæge sig fra vejbaneniveau og op mod toppen af pylonerne. Herfra kan teknikerne blandt andet efterse hovedkablerne, spænde bolte og vedligeholde ståldele, så de er beskyttet mod vind og vejr. Tirsdag aften skal platformen løftes op på hovedkablet og testes for første gang.









- Den nye kabelplatform gør os i stand til at arbejde sikkert og effektivt i flere hundrede meters højde uden at påvirke trafikken, siger Martin Duus Havelykke, der er driftsleder i Sund & Bælt med ansvar for Storebæltsbroens konstruktioner.









Den nye platform har været flere år undervejs og er udviklet specifikt til Storebæltsbroens konstruktion. Den nye platform afløser en platform, der efter godt 25 år har nået slutningen af sin levetid. Samtidig er den nye platform konstrueret, så den på sigt også kan bruges til at udskifte andre af broens vitale dele.









For at få plads til kranen skal trafikken køre dobbeltrettet i den ene side af broen, mens platformen løftes fra vejbanen og op på hovedkablerne i den anden side.









Storebæltsbroen lukkes derfor kortvarigt tirsdag 6. oktober fra klokken 19.00 til 19.45, mens trafikken omlægges. Herefter vil der være dobbeltrettet trafik og en hastighedsbegrænsning på 80 km/t resten af aftenen og natten.









Trafikken omlægges til normal drift næste morgen. I den forbindelse lukkes broen igen kortvarigt fra klokken 05.00 til 05.45.





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