Syntestisk brændstof til fly skal produceres i Danmark

SAMARBEJDE MELLEM TRE SELSKABER:

Fredag 20. november 2026 kl: 12:11

Af: Redaktionen (Foto: Jasper Carlberg)

Samarbejdet mellem de tre selskaber kombinerer European Energys kompetencer inden for vedvarende energi og Power-to-X, herunder produktionen af e-metanol på anlægget i Kassø ved Aabenraa, Metafuels' teknologi til at omdanne metanol til syntetisk flybrændstof og Norwegian's erfaring som flyselskab og aftager af fremtidens flybrændstoffer.









Første konkrete milepæl bliver en demonstrationsflyvning i 2028, hvor European Energy skal levere danskproduceret e-metanol, som Metafuels omdanner til et syntetisk flybrændstof på selskabets demonstrationsanlæg i Schweiz. Efterfølgende skal brændstoffet blandes med konventionelt flybrændstof og anvendes på en Norwegian-flyvning. Demonstrationen skal vise, at hele værdikæden fra produktion af e-metanol til anvendelse i kommerciel luftfart kan fungere i praksis.









På længere sigt er ambitionen at etablere kommerciel produktion gennem flere faser. Første fase tager udgangspunkt i Metafuels' planlagte produktionsanlæg Turbe i Rotterdam, hvor teknologien skal anvendes i industriel skala. Anlægget forventes efter planen at gå i drift i 2030, forudsat en endelig investeringsbeslutning. Fra 2033 er ambitionen at etablere produktionskapacitet i Danmark på op til 100 ton dagligt og på sigt samle hele værdikæden, inklusive blandingskapaciteten, i Danmark.









- Adgangen til nye typer flybrændstof bliver afgørende for luftfartens omstilling. Derfor er det vigtigt, at vi både understøtter udviklingen af nye teknologier og etablerer de produktionskapaciteter og værdikæder, der skal sikre fremtidens forsyning. Danmark har stærke kompetencer inden for vedvarende energi og Power-to-X, og vi er glade for at være med til at forbinde disse kompetencer med luftfarten, siger Knut Olav Høeg, der er Chief IT & Business Services Officer i Norwegian.









René Alcaraz Frederiksen, EVP og Head of Power-to-X i European Energy, peger på, at selskabet på anlægget i Kassø allerede har demonstreret, at e-metanol kan produceres i industriel skala.









- Nu handler det om at forbinde produktionen af vedvarende energi med nye brændstofteknologier og efterspørgslen fra luftfarten. Samarbejdet giver os mulighed for at bidrage til næste skridt i udviklingen af syntetiske flybrændstoffer og styrke Danmarks position på området, siger René Alcaraz Frederiksen.









Hos schweiziske Metafuels er selskabets aerobrew-teknologi det afgørende led, der gør det muligt at omdanne grøn metanol til brændstof, som kan anvendes i luftfarten.









- Samarbejdet giver os mulighed for at demonstrere hele værdikæden og arbejde hen imod industriel produktion. Vi oplever en stigende interesse fra flyselskaberne for methanol-to-jet, og Norwegians engagement er et vigtigt signal om, at markedet er under udvikling, siger Saurabh Kapoor, der er administrerende direktør i Metafuels









Fælles opfordring til politisk handling

De tre samarbejdspartnere med Norwegian i spidsen peger på, at udviklingen af en konkurrencedygtig europæisk produktion af e-SAF kræver langsigtede politiske rammevilkår og økonomiske incitamenter, der kan reducere prisforskellen mellem syntetisk flybrændstof og konventionelt jetbrændstof.









Derfor opfordrer Norwegian, European Energy og Metafuels danske og europæiske beslutningstagere til at lade indtægter fra luftfartens klima- og passagerafgifter understøtte omstillingen af luftfarten og udviklingen af en europæisk industri for fremtidens flybrændstoffer.









Konkret peger virksomhederne på tre prioriteter:

Styrket støtte gennem EU's kvotehandelssystem (EU ETS): Antallet af SAF-kvoter bør øges markant i den igangværende revision af EU ETS, så støtten kan dække hele meromkostningen ved at opfylde de kommende krav til iblanding af SAF i det kommende årti

Passagerafgiften tilbage til luftfarten: Hele provenuet fra den danske passagerafgift bør anvendes til at omstille dansk luftfart med ambitionen om 100 procent grøn indenrigsluftfart senest i 2030 og samtidig understøtte dansk produktion

Nyt indenrigsruteudbud: Danmark bør gennemføre et nyt udbud af en indenrigsrute i perioden 2028-2029 med fokus på e-fuels frem for biobrændstoffer. Det skal bidrage til at bringe teknologien fra demonstrationsflyvninger til regelmæssig kommerciel drift





Om Metafuels:

Metafuels er en schweizisk luftfartsteknologivirksomhed med base i Zürich, der udvikler egne teknologier til produktion af bæredygtige brændstoffer med et indledende fokus på syntetisk flybrændstof. Med Metafuels’ aerobrew-proces omdannes vedvarende metanol til flybrændstof med en særdeles høj kulstofeffektivitet, hvilket kan reducere livscyklusudledningerne med op til 90 procent sammenlignet med fossilt flybrændstof. Virksomhedens brændstoffer er fuldt kompatible med eksisterende fly og lufthavnsinfrastruktur og giver dermed en direkte og skalerbar vej til at reducere luftfartens klimaaftryk.





Om European Energy:

European Energy er en dansk udvikler af projekter inden for vedvarende energi og Power-to-X med hovedsæde i København. Virksomhedens anlæg i Kassø i Sønderjylland, som blev sat i drift i maj 2025, er verdens første storskalaanlæg til produktion af e-metanol med en kapacitet på op til 42.000 ton e-metanol om året.





Om Norwegian:

Norwegian er en af Nordens store luftfartskoncerner med hovedkontor på Fornebu i Bærum. Koncernen har over 8.900 medarbejdere og ejer to af Nordens førende flyselskaber: Norwegian Air Shuttle og Widerøe's Flyveselskap.

















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