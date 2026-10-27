Transport- og logistik-mand skifter Esbjerg-virksomhed ud med en i Greve

Tirsdag 27. oktober 2026 kl: 11:15

Palle Kamstrup er ny Group COO Air & Sea hos Leman A/S. (Foto: Leman)

Palle Kamstrup kommer fra Blue Water Shipping med hovedsæde i Esbjerg, hvor han senest har været Senior Vice President med ansvar for EMEA & APAC. Her har han haft et bredt kommercielt og operationelt ledelsesansvar på tværs af internationale markeder.





Tidligere omfattede hans ansvarsområder desuden specialiserede forretningsområder som Government & Defence, Aerospace og Aid & Development samt Global Air Charter. Han har tidligere haft ledende stillinger hos Toll Group og DSV Air & Sea.





Gennem sin karriere har han arbejdet med international forretningsudvikling, kommerciel vækst, operationelle forbedringer og ledelse på tværs af lande og markeder.





- Vi har klare ambitioner om at fortsætte væksten i vores internationale Air & Sea-forretning. Med Palle får vi en leder, der har solid erfaring med at udvikle globale logistikaktiviteter og skabe resultater gennem stærk kommerciel forståelse og effektiv eksekvering. Han får en central rolle i at omsætte vores ambitioner til konkrete resultater, siger René Bach Larsen, der er koncernchef for i Leman - Group CEO.





Styrket globalt samarbejde og indkøb

Som Group COO Air & Sea får Palle Kamstrup blandt andet ansvaret for at udvikle og gennemføre Leman's globale initiativer inden for sø- og luftfragt med fokus på kommerciel udvikling, konkurrenceevne og operationel performance.





En væsentlig del af opgaven bliver at styrke koordineringen af virksomhedens internationale indkøb og kapacitetsstyring.





Ved i højere grad at samle indkøb på tværs af lande og udnytte virksomhedens samlede indkøbsvolumen ønsker Leman at styrke konkurrenceevnen, effektivisere samarbejdet med transportører og sikre den nødvendige kapacitet til at understøtte væksten og levere på kundernes forventninger.





- Det, der tiltrækker mig ved Leman, er muligheden for at udvikle en international forretning med stærke kompetencer og klare ambitioner. Jeg har gennem min karriere arbejdet med at skabe struktur, udvikle produkter og styrke samarbejdet på tværs af markeder. Det ser jeg frem til at bringe i spil hos Leman, siger Palle Kamstrup.





Kommercielt fokus og datadrevet ledelse

Palle Kamstrup lægger vægt på at kombinere kommerciel udvikling med effektive processer, gennemsigtighed og beslutninger baseret på fakta og data.

- Jeg tror på, at stærke resultater skabes gennem et tæt samspil mellem mennesker, produkter og processer. Når vi bruger data og teknologi rigtigt, kan vi træffe bedre beslutninger, arbejde mere effektivt og frigøre tid til det, der virkelig skaber værdi for kunderne. Relationer og forståelsen for kundernes behov vil fortsat være afgørende, siger han.





Palle Kamstrup får sin primære arbejdsbase på Leman's kontor i Taulov.













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