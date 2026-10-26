Nyrenoveret banegård i Aarhus er klar til at blive fejret

Mandag 26. oktober 2026 kl: 13:27

Ombygningen og renoveringen af Aarhus Hovedbanegård, der begyndte i foråret 2025, har været en af jernbanens største byggepladser, hvor Banedanmark har gjort banen klar til fremtidens tog og fremtidens passagerer. Den sidste skinne er nu udskiftet, perronerne er forlænget, togene kører på det nye signalsystem, og cyklerne er tilbage på Bruuns Bro. Der mangler kun at blive etableret kørestrøm på strækningen ind og ud af byen.









På dagen viser de fagfolk, der har været med til at forny jernbanen i Aarhus, rundt på Aarhus H. De fortæller om arbejdet med sporfornyelsen, udrulning af det nye, digitale signalsystem, opgraderingen af stationen med de forlængede perroner og etableringen af et nyt spor 8.









Projektchef hos Banedanmark, Helle Thambo, fremhæver, at aarhusianerne og andre borgere har udvist stor tålmodighed, imens Banedanmark har gennemført den største ombygning af Aarhus H, siden den nuværende banegård blev taget i brug i 1929.









- Vi glæder os til at vise resultatet af anstrengelserne, nu hvor byggehegnet er væk, alle perroner er i drift, og den nye cykelplatform står klar, siger Helle Thambo.









Søndagens gæster kan også høre om næste store skridt, som er elektrificeringen af jernbanen ind og ud af Aarhus, og få indblik i, hvad det kommer til at betyde for jernbanen og for passagererne.









Banedanmark oplyser forud for søndages arrangement, at de første 100 gæster, der møder op på dagen og deler deres tanker om fremtidens bane med Banedanmark, får et lille stykke af den sidste skinne, der blev udskiftet, med sig hjem.









Arrangementet foregår i Aarhus Hovedbanegårds ankomst- og vandrehal søndag 1. november klokken 13.00 - 16.00.









Lidt fakta:

Siden slutningen af marts 2025 har Banedanmark udført følgende arbejder på og omkring Aarhus H:

22,8 kilometer spor er fornyet

Broerne på strækningen er klargjort til elektrificeringen

Perronerne på Aarhus Hovedbanegård er forlænget og har fået ny belægning

Cykelplatformen er renoveret, og der er etableret nye, lige trappeløb ned til perronerne

Det nye digitale signalsystem er taget i brug

De resterende arbejder er elektrificeringen af jernbanen omkring Aarhus. Når den er gennemført, kan der køre eltog hele vejen fra Fredericia til Aalborg Lufthavn

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