Transport- og logistikkoncern har sat kinesisk el-lastbil i daglig drift

Torsdag 22. oktober 2026 kl: 12:44

Af: Jesper Christensen Den nye SuperPanther eTops 600. Yderligere tekst til billedet - se nederst. (Foto: DHL)

DHL bruger den nye batteri-elektriske lastbil, der er bygget hos Steyer i Østrig, i sit hollandske netværk og i græneoverskridende transporter til Belgien. Lastbilen, der har en rækkevidde på op til 500 kilometer, kører ifølge DHL omkring 2.000 kilometer om ugen.









DHL peger på, at lastbilens rækkevidde på omkring 500 kilometer gør den velegnet til mellemdistance transporter. DHL har indsat lastbilen fleksibelt på forskellige ruter og den er ikke bundet til en fast rute eller en enkelt terminal.









- Vores erfaringer fra den daglige drift har hidtil været positive. Køretøjet opfylder kravene til de planlagte indsatsprofiler og opnår høj produktivitet i netværket. Chaufførernes feedback har også været meget positiv, og vi ser en tydelig interesse fra kunder for transportløsninger, der reducerer udledningen af drivhusgasser, siger Arjan van Weelden, der er Carrier & Sustainability Manager hos DHL Freight.









- For os er det afgørende, at køretøjet kan integreres pålideligt og fleksibelt i den daglige drift. Vi deler også de indhøstede erfaringer med producenten og hjælper dermed den praktiske udvikling af fremtidige køretøjsgenerationer, siger han videre.









DHL Freight har samarbejdet med SuperPanther i et stykke tid, og i september 2024 blev eTopas 600 testet af DHL Freight i Østrig under reelle driftsforhold. Under et to ugers langt forsøg foråret 2026 kørte lastbilen omkring 1.900 kilometer. I juli 2026 rullede den første europæisk producerede eTopas 600 fra den kinesiske producent af samlebåndet til DHL Freight.









DHL Group og SuperPanther har i september underskrevet en hensigtserklæring om autonom kørsel. Målet er under reelle driftsforhold at teste, hvordan autonom kørsel kan udvikles hurtigere og indsættes i praksis.









Lidt om forsøgskørslen i Østrig:

Under et to uger langt forsøg i Østrig kørte en SuperPanther eTopas 600 ca. 1.900 kilometer. Den gennemsnitlige daglige kørte distance var på 238 kilometer. Det registrerede elforbrug var 102 kWh pr. 100 kilometer. Sammenlignet med referencefaldet for forsøget blev der sparet, hvad der svarer til omkring 930 kilogram CO2 i forhold til en tilsvarende dieseldrevet lastvogn, der kørte en tilsvarende rute.









Lidt om energiforbrug:

En diesellastbil, der kører 3,5 kilometer pr. liter, bruger omkring 28,5 liter dieselolie pr. 100 kilometer. Når en liter dieselolie har et energiindhold på cirka 10 kWh, svarer det til 285 kWh pr. 100 kilometer.

Dermed brugte den testede SuperPanther eTopas 600 omkring 65 procent mindre energi end diesellastbilen i regneeksemplet.









Lidt teknisk om SuperPanther eTopas 600:

Batteritype: CATL lithium-jern-phosphat (LFP) batteri

Motoreffekt (kontinuerlig/spidsbelastning): 394/692 kW (536/941 hk (1 kW = 1,35962 hk)

Rækkevidde: op til 560 kilometer

Installeret batterikapacitet: 621 kWh

Ladeeffekt (2 x CCS2): maks. 660 kW

Ladetid fra 20-80 procent (dobbeltlader): ≤ 38 minutter



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Fra venstre til højre: Richard Barelds, chauffør på den nye SuperPanther-lastbil, Arjan van Weelden, Carrier & Sustainability Manager, DHL Freight Holland, Heidi van Eldik, administrerende direktør, DHL Freight Holland & Belgien og Arwin Altig, leder af DHL Freight-terminalen i Houten i Holland.

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