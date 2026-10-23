Cementproducent skifter dieseltrucks ud med elektriske

Fredag 23. oktober 2026 kl: 11:47

Af: Redaktionen Aalborg Portland har taget tre nye batteri-elektriske Linde X50 gaffeltrucks i brug. (Foto: N.C. Nielsen)

Aalborg Portland arbejder på flere fronter for at reducere sin CO2-udledning. Det sker blandt andet gennem øget brug af alternative former for energi frem for fossile brændstoffer, udvikling og salg af CO2-reducerede cementtyper samt investeringer i CO2-fangst. Virksomheden arbejder løbende med at udvikle produktionen og nye produkter med et lavere klimaaftryk.









- Vi har et samlet mål om at være CO2-neutrale på egne udledninger i 2030 som den første cementproducent i verden. Vi har et skarpt fokus på grøn teknologi og energieffektive løsninger. De nye Linde X50 el-truck er et synligt bevis på vores grønne initiativer. Det fungerer i hverdagen og har samtidig stor signalværdi over for vores medarbejdere, leverandører og andre gæster i huset, siger Heino Andersen, der er Operationel Manager for pakkerierne hos Aalborg Portland.









Linde-truckene er i drift i toholdsskift fra tidlig morgen til om aftenen. De fungerer som allroundtruck og bruges blandt andet til at læsse indkomne lastbiler, der kører videre til byggemarkeder og andre kunder. Truckene stabler paller, som kommer direkte fra pakkeriet på første sal med elevator og transportbånd, i de rette afhentningszoner. Desuden fragter de tunge bigbags med cement til udskibning ved havnekajen tæt på.





Der er tale om betydelige mængder. De nye Linde X50 el-truck håndterer omkring 600 tonstunge paller med cement hver eneste dag. Det svarer i runde tal til omkring 88.000 paller om året. Truckførerne sørger samtidig for, at lastningen sker så effektivt som muligt, så lastbilchaufførerne hurtigt kan komme videre og bringe materialerne ud til byggeprojekter over hele landet.









- Vi vil gerne opretholde en høj leveringssikkerhed af vores produkter til kunderne. Vores gamle dieseltruck var nedslidte og trængte til at blive udskiftet. Samtidig ville vi gerne forbedre arbejdsmiljøet med mere støjsvage, emissionsfrie og komfortable gaffeltruck til vores truckførere, som sidder bag rattet i mange timer hver dag, siger Heino Andersen.









Aalborg Portland har i mange år haft dieseltruck som en naturlig del af den tunge interne transport. De nye Linde X50 el-truck markerer derfor et teknologisk skifte, hvor den elektriske drivlinje skal levere den samme driftssikkerhed og produktivitet som tidligere. Linde X50 er udviklet til opgaver inden- og udendørs, hvor kombinationen af høj løftekapacitet, elektrisk drift og hurtig opladning er vigtig.





De nye batteri-elektriske Linde X50 gaffeltrucks har en løftekapacitet på fem ton og er blandt andet udstyret med Linde Blue Spot-sikkerhedslys, rotorblink, LED-arbejdslys og forskellige assistsystemer, der minimerer risikoen for påkørsler og ulykker.





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