Vognmand har fået en trailer til tunge kornlæs

Torsdag 22. oktober 2026 kl: 15:05

Om den nye fire-akslede Kel-Berg korn tip-trailer:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler, med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første og fjerde aksel er med løftefunktion. Fjerde aksel er de. og 4. aksel er løftbar, samt er 4. aksel selvstyrende





Kasse-opbygning:

Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem

Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse. Sider og forsmæk er beklædt med 10 mm kunststofplader indvendigt i 1.250 mm højde, hvor de sidste tre meter er i styrke HD1000. Plastbeklædningen er afsluttet med en alu-skinne

Bunden er fremstillet af 7 mm aluplade og belagt med 15 mm kunststofbund hvor de sidste 3 m er i styrke HD1000

Sidemarkeringslamper monteret i skåle på kassen

Kornudløb monteret i alu-bagsmæk inklusiv kornpose i en længde på ca. 2.500 mm

Stigebeslag i højre side inklusiv en tre meter stige

To Kel-Berg værktøjskasser i venstre side, hvor alle betjeninger til luftaffjedring er monteret

Lufttilslutning bagerst på chassis i venstre side inklusiv luftslange og luftpistol

Slangerulle med 15 meter slange monteret i værktøjskasse

Bakkamera MXN80C med lukkeklap samt bak-alarm





Den nye Kel-Berg trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

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