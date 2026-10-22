Vognmand har fået en trailer til tunge kornlæs
Torsdag 22. oktober 2026 kl: 15:05Af: Redaktionen
Vognmand Jonas Leth i Outrup mellem Varde og Nymindegab kunne markere sit 10-års jubilæum med en fire-akslet Kel-Berg korn tip-trailer, som han fornyligt hentede hos Lastas i Hedensted. Den nye korn tip-trailer kan rumme 61,5 kubikmeter i kassens der er forsynet med en automatisk Eco-Top rullepresenning
Om den nye fire-akslede Kel-Berg korn tip-trailer:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i boks-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler, med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første og fjerde aksel er med løftefunktion. Fjerde aksel er de. og 4. aksel er løftbar, samt er 4. aksel selvstyrende
Kasse-opbygning:
- Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem
- Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse. Sider og forsmæk er beklædt med 10 mm kunststofplader indvendigt i 1.250 mm højde, hvor de sidste tre meter er i styrke HD1000. Plastbeklædningen er afsluttet med en alu-skinne
- Bunden er fremstillet af 7 mm aluplade og belagt med 15 mm kunststofbund hvor de sidste 3 m er i styrke HD1000
- Sidemarkeringslamper monteret i skåle på kassen
- Kornudløb monteret i alu-bagsmæk inklusiv kornpose i en længde på ca. 2.500 mm
- Stigebeslag i højre side inklusiv en tre meter stige
- To Kel-Berg værktøjskasser i venstre side, hvor alle betjeninger til luftaffjedring er monteret
- Lufttilslutning bagerst på chassis i venstre side inklusiv luftslange og luftpistol
- Slangerulle med 15 meter slange monteret i værktøjskasse
- Bakkamera MXN80C med lukkeklap samt bak-alarm
Den nye Kel-Berg trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
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