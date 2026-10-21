Hvid trækker hentede rød fire-akslet asfalt tiptrailer
Onsdag 21. oktober 2026 kl: 09:40Af: Redaktionen
J.F. Trans, der har hjemsted i Trige nord for Aarhus, har fornyligt hentet en ny fire-akselt Kel-Berg asfalt tip-trailer hos Lastas i Hedensted. Den nye tiptrailer rummer 32 kubikmeter i kassen, der er forsynet med rullepresenning
Om den nye fire-akslede Kel-Berg asfalt tip-trailer:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i boks-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Chassis i QE690-stål
- Cyklistværn i begge sider
- Kost- og skovlbeslag i venstre side
- Kel-Berg værktøjskasse i ventre side
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første og fjerde aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel også er selvstyrende
Kasse-opbygning:
- Sider fremstillet i 7 mm valset special alu-plade med ekstra slidstykke
- Bunden er forstærket med en ekstra 7 mm plade (i alt 14 mm gods) - dog kun i 5 mm gods forrest og beklædt med 4 mm Hardox-450 bundplade i fuld længde
- Bagklappen er udført i 40 mm kraftige og tophængte alu-profiler
- Skuffen er udbygget og tilpasset til at arbejde sammen med asfaltmaskiner, og har pneumatisk åbne- og lukkesystem
- Isoleret med 100 mm isolering og beklædt med en blank og rustfri stålplade
Den nye asfalt tip-trailer, der er monteret med Kel-Berg sikkerhedspakke med dumperventil, tilt- og bakalarm, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
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