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Hvid trækker hentede rød fire-akslet asfalt tiptrailer

Onsdag 21. oktober 2026 kl: 09:40
Af: Redaktionen

Hvid trækker hentede rød fire-akslet asfalt tiptrailer

J.F. Trans, der har hjemsted i Trige nord for Aarhus, har fornyligt hentet en ny fire-akselt Kel-Berg asfalt tip-trailer hos Lastas i Hedensted. Den nye tiptrailer rummer 32 kubikmeter i kassen, der er forsynet med rullepresenning

Om den nye fire-akslede Kel-Berg asfalt tip-trailer:

Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst i boks-profil
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Chassis i QE690-stål
  • Cyklistværn i begge sider
  • Kost- og skovlbeslag i venstre side
  • Kel-Berg værktøjskasse i ventre side
  • Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første og fjerde aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel også er selvstyrende

Kasse-opbygning:
  • Sider fremstillet i 7 mm valset special alu-plade med ekstra slidstykke
  • Bunden er forstærket med en ekstra 7 mm plade (i alt 14 mm gods) - dog kun i 5 mm gods forrest og beklædt med 4 mm Hardox-450 bundplade i fuld længde
  • Bagklappen er udført i 40 mm kraftige og tophængte alu-profiler
  • Skuffen er udbygget og tilpasset til at arbejde sammen med asfaltmaskiner, og har pneumatisk åbne- og lukkesystem
  • Isoleret med 100 mm isolering og beklædt med en blank og rustfri stålplade
 
Den nye asfalt tip-trailer, der er monteret med Kel-Berg sikkerhedspakke med dumperventil, tilt- og bakalarm, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.



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