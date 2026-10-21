Hvid trækker hentede rød fire-akslet asfalt tiptrailer

Onsdag 21. oktober 2026 kl: 09:40

Om den nye fire-akslede Kel-Berg asfalt tip-trailer:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Chassis i QE690-stål

Cyklistværn i begge sider

Kost- og skovlbeslag i venstre side

Kel-Berg værktøjskasse i ventre side

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første og fjerde aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel også er selvstyrende





Kasse-opbygning:

Sider fremstillet i 7 mm valset special alu-plade med ekstra slidstykke

Bunden er forstærket med en ekstra 7 mm plade (i alt 14 mm gods) - dog kun i 5 mm gods forrest og beklædt med 4 mm Hardox-450 bundplade i fuld længde

Bagklappen er udført i 40 mm kraftige og tophængte alu-profiler

Skuffen er udbygget og tilpasset til at arbejde sammen med asfaltmaskiner, og har pneumatisk åbne- og lukkesystem

Isoleret med 100 mm isolering og beklædt med en blank og rustfri stålplade

Den nye asfalt tip-trailer, der er monteret med Kel-Berg sikkerhedspakke med dumperventil, tilt- og bakalarm, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

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