Dansk koncern har solgt sine affaldsaktiviteter i Tjekkiet og Slovakiet
Fredag 16. oktober 2026 kl: 12:41Af: Redaktionen
Fransk-baserede Paprec Group har købt danske Marius Pedersen A/S aktiviteter inden for affaldshåndtering I Tjekkiet og Slovakiet. Købet, der skal godkendes af de relevante konkurrencemyndigheders, er en årets største virksomhedshandler i Tjekkiet
Marius Pedersen-koncernen er indtil handlen er gennemført en af de førende udbydere af affaldshåndtering i Tjekkiet og Slovakiet. Aktiviteterne omfatter 40 anlæg, der årligt behandler tre millioner tons affald.
Franske Paprec har en årlig omsætning på 3,5 milliarder euro og beskæftiger 26.000 mennesker fordelt på omkring 600 anlæg i 15 lande.
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