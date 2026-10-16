Dansk koncern har solgt sine affaldsaktiviteter i Tjekkiet og Slovakiet

Fredag 16. oktober 2026 kl: 12:41

Marius Pedersen-koncernen er indtil handlen er gennemført en af de førende udbydere af affaldshåndtering i Tjekkiet og Slovakiet. Aktiviteterne omfatter 40 anlæg, der årligt behandler tre millioner tons affald.









Franske Paprec har en årlig omsætning på 3,5 milliarder euro og beskæftiger 26.000 mennesker fordelt på omkring 600 anlæg i 15 lande.

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