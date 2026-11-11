Lastbilsælger takker af efter 50 år
Onsdag 11. november 2026 kl: 10:29Af: Redaktionen
Ejner Hessel A/S, der blandt andet sælger lastbiler fra Mercedes-Benz, må sige farvel til selskabets mangeårige medarbejder, Ulrik Hansen, som efter 50 år i firmaet har valgt at gå på pension
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