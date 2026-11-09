Energiselskab lukker for app og webside underplanlagt it-natarbejde
Mandag 9. november 2026 kl: 11:45Af: Redaktionen
Fra tirsdag 10. november klokken 22.00 til onsdag 11. november klokken 06.00 udfører energiselskabet OK et planlagt teknisk arbejde på sine systemer. Derfor kan selskabet kunder ikke bruge ok.dk og OK-appen i den angivne periode
Energiselsskabet fortæller kort:
- OK-appen: Man kan ikke bruge appen som normalt eller betale med den
- Tankning og bilvask: Man kan stadig betale med betalingskort og OK Kort.
- Parkering: En parkering, man har startet inden klokken 22, fortsætter, men man kan ikke stoppe eller forlænge den i appen. Man kan heller ikke starte en ny parkering
- Hjemmeladning: Planlæg opladningen og sæt kablet i bilen inden klokken 22. Under nedetiden kan man ikke styre opladningen i appen
- Opladning på farten: Man kan ikke starte opladning med OK-appen eller betale med OK Kort. Man kan fortsat bruge betalingskort på ladere, hvor det er muligt.
- OK's webside - ok.dk kan ikke bruges i perioden
- OK Kort: Man kan ikke bruge kortet som betaling ved broer og øvrige partnere
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