Otte elektriske biler skal distribuere mejeriprodukter

Onsdag 4. november 2026 kl: 12:05

Af: Redaktionen (Foto: Scania Danmark)

De elektriske distributionslastbiler har en batterikapacitet på 535 kWh med en forventet rækkevidde på op til 540 kilometer og kan dermed imødekomme transportbehovene i Arlas daglige distribution.









For Arla handler investeringen i de batteri-elektriske lastbiler også om teknologi, service og adgang til opladning.









- Investeringen er en naturlig del af Arlas langsigtede arbejde med at udskifte sin flåde. I den sammenhæng har vi lagt vægt på både teknologi, driftssikkerhed og et stærkt partnerskab omkring den samlede løsning. Vi har et godt og konstruktivt samarbejde med Scania - både med salgsteamet og værkstedet i Ishøj, siger Michael Engsig Hansen, der er Fleet Manager Outbound Logistics hos Arla Foods.









Han peger på, at for Arla handler valget ikke alene om selve lastbilen, men også om den service og infrastruktur, der understøtter den daglige drift.









- Her har Scania's mulighed for opladning i Ishøj været et vigtigt element, påpeger han.









Elektrisk drivline med rækkevidde til distributionsopgaven

De otte nye Scania'ers elektriske drivline består af en elmotor og en firetrins gearkasse, der er samlet i én enhed.









Med en brutto batterikapacitet på 535 kWh har lastbilen en forventet rækkevidde på op til 540 kilometer. Den faktiske rækkevidde afhænger blandt andet af last, kørselsmønster, vejrforhold og brugen af energiforbrugende funktioner.









For Arla er driftssikkerheden en central faktor i overgangen til elektrisk transport. Virksomheden har allerede erfaring med en elektrisk lastbil og forventer, at de otte nye køretøjer kan videreføre de gode erfaringer.









- Vores forventning er, at de otte el-lastbiler leverer den samme høje driftsstabilitet, som vi har oplevet med vores tidligere el-lastbil. Investeringen giver os samtidig værdifulde erfaringer, som skal bidrage til den fortsatte udvikling af Arlas flåde. Ambitionen er klar, men omstillingen skal ske på en måde, hvor drift, økonomi og omstilling går hånd i hånd. Derfor er det afgørende, at ladeinfrastrukturen udvikler sig, så elektrificering kan fungere effektivt i den daglige transport, siger Michael Engsig Hansen.









Lav indstigning sætter fokus på chaufføren

I distributionstrafik er chaufføren ofte ind og ud af førerhuset mange gange i løbet af arbejdsdagen. Derfor har førerhusene på de otte nye lastbiler indstigning. Den lave indstigning bidrager til en mere bekvem arbejdsdag, mens førerhusets indretning er målrettet de krav, der stilles til en moderne distributionslastbil.









Service og opladning tæt på driften

Samarbejdet mellem de to virksomheder omfatter både køretøjerne og de praktiske forudsætninger for at få dem til at fungere effektivt i den daglige drift. Med Scania's værksted tæt på Arlas afdeling i Ishøj er der kort afstand til service og teknisk support, og muligheden for opladning i Ishøj har været et vigtigt element i Arlas beslutning om at investere i de nye lastbiler.









Ladeinfrastrukturen bliver samtidig en vigtig faktor i den videre elektrificering af transporten. Som Arla fremhæver, skal udbygningen af ladeinfrastrukturen følge med omstillingen, hvis elektriske lastbiler skal kunne indgå effektivt i den daglige distribution.









Chaufførerne i de otte nye elektriske lastbiler, bliver introduceret til deres nye elektriske dagligdag gennem Scania Driver Academy, hvor de får indsigt i lastbilernes funktioner og muligheder samt i, hvordan kørestil og energiforbrug spiller sammen i den daglige drift.

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