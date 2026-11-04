Discountkæde er oppe på at have 50 elektriske lastbiler
Onsdag 4. november 2026 kl: 10:05Af: Redaktionen
Rema 1000 i Danmark, der er den norske familiekoncern Reitan AS, som eksempelvis også ejer Uno-X, fik i oktober yderlige to batteri-elektriske lastbiler, så den samlede elektriske lastbilflåde er oppe på 50
- Vores lastbiler kører 28 millioner kilometer om året for at få varer ud til mere end 430 butikker. Derfor betyder det noget, hvordan vi kører dem, siger Rema 1000's transportchef Kenneth Veng Jespersen, på virksomhedens Facebook-side.
- I september kørte vi 17,4 procent af kilometerne på el - mod knap 10 procent året før. Det er en forskel, der er til at tage og føle på. Leveringen og ibrugtagningen af yderligere to fuldelektriske trækkere bidrager til den positive udvikling, siger han videre.
Rema 1000 oplyser, at de to nye lastbiler er to MAN eTGX-trækkere, der har en rækkevidde på omkring 600 kilometer og en ladeeffekt på 750 kW.
I samarbejde med søsterselskabet Uno-X Mobility Danmark har Rema 1000 Danmark etableret et Megawatt Charging System med 1.000 kW, så de nye lastbiler kan oplade fra 10 til 80 procent på 30 minutter.
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