Nedbygget maskintrailer med dobbelte hydrauliske ramper har 6.100 mm udtræk

Tirsdag 3. november 2026 kl: 12:08

Om den nye blå-lakerede fire-akslede Kel-Berg maskintrailer med udtræk:





Chassis-opbygning:

Centralvange i opsvejst højstyrkestål, hvor sektionerne forskydes inden i hinanden

Kraftigt chassis, der er egnet til tung belastning

Bund udført i 38 mm planker lagt på langs med ståldørkplade over akslerne

2 stk. dobbelte hydrauliske ramper med hydrauliske ekstraramper

2 stk. galvaniserede manuelle støtteben bagerst

1 stk. værktøjskasse i venstre side

1 sæt hjulgrave bag 1. aksel

2x4 4-tons surring i kantram på repos

2x8 4-tons surring i kantram på lad

Kæpstokkehuller i kantskinner

Kæpstokke inklusiv magasin

6.100 mm udtræk med 500 mm stop

Fire 12 tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser, hvor tredie og fjerde aksel.er selvstyrende med hæve- og sænkefunktion.





Den nye maskintrailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Lidt om SR-Gruppen A/S:

SR-Gruppen A/S blev etableret i 2010 og er et 100 procent danskejet selskab med speciale indenfor nicheprodukter i forbindelse med vejbygning og vejvedligehold

Selskabet, der har specialiseret sig indenfor sinusrumleriller, kalkstabilisering, cementstabilisering og specialfræsning, dækker både Danmark Sydsverige

SR-Gruppen A/S råder over specialmaskiner til remix af asfaltbelægninger, fremstilling af cementstabiliseret grus og bitumenstabiliseret materiale, samt stabilisering af grus, knuste genbrugsprodukter, slagger og lerjord med cement og kalk med mere

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