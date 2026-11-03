Nedbygget maskintrailer med dobbelte hydrauliske ramper har 6.100 mm udtræk
Tirsdag 3. november 2026 kl: 12:08Af: Redaktionen
SR-Gruppen A/A, der er et 100 procent danskejet selskab med hovedsæde i Vejen mellem Esbjerg og Kolding og speciale indenfor nicheprodukter i forbindelse med vejbygning og vejvedligehold, har fornyligt hentet en ny fire-akslet Kel-Berg maskintrailer med udtræk hos Lastas i Hedensted
Om den nye blå-lakerede fire-akslede Kel-Berg maskintrailer med udtræk:
Chassis-opbygning:
- Centralvange i opsvejst højstyrkestål, hvor sektionerne forskydes inden i hinanden
- Kraftigt chassis, der er egnet til tung belastning
- Bund udført i 38 mm planker lagt på langs med ståldørkplade over akslerne
- 2 stk. dobbelte hydrauliske ramper med hydrauliske ekstraramper
- 2 stk. galvaniserede manuelle støtteben bagerst
- 1 stk. værktøjskasse i venstre side
- 1 sæt hjulgrave bag 1. aksel
- 2x4 4-tons surring i kantram på repos
- 2x8 4-tons surring i kantram på lad
- Kæpstokkehuller i kantskinner
- Kæpstokke inklusiv magasin
- 6.100 mm udtræk med 500 mm stop
Fire 12 tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser, hvor tredie og fjerde aksel.er selvstyrende med hæve- og sænkefunktion.
Den nye maskintrailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Lidt om SR-Gruppen A/S:
- SR-Gruppen A/S blev etableret i 2010 og er et 100 procent danskejet selskab med speciale indenfor nicheprodukter i forbindelse med vejbygning og vejvedligehold
- Selskabet, der har specialiseret sig indenfor sinusrumleriller, kalkstabilisering, cementstabilisering og specialfræsning, dækker både Danmark Sydsverige
- SR-Gruppen A/S råder over specialmaskiner til remix af asfaltbelægninger, fremstilling af cementstabiliseret grus og bitumenstabiliseret materiale, samt stabilisering af grus, knuste genbrugsprodukter, slagger og lerjord med cement og kalk med mere
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