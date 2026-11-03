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Nedbygget maskintrailer med dobbelte hydrauliske ramper har 6.100 mm udtræk

Tirsdag 3. november 2026 kl: 12:08
Af: Redaktionen

Nedbygget maskintrailer med dobbelte hydrauliske ramper har 6.100 mm udtræk

SR-Gruppen A/A, der er et 100 procent danskejet selskab med hovedsæde i Vejen mellem Esbjerg og Kolding og speciale indenfor nicheprodukter i forbindelse med vejbygning og vejvedligehold, har fornyligt hentet en ny fire-akslet Kel-Berg maskintrailer med udtræk hos Lastas i Hedensted


Om den nye blå-lakerede fire-akslede Kel-Berg maskintrailer med udtræk:

Chassis-opbygning:
  • Centralvange i opsvejst højstyrkestål, hvor sektionerne forskydes inden i hinanden
  • Kraftigt chassis, der er egnet til tung belastning
  • Bund udført i 38 mm planker lagt på langs med ståldørkplade over akslerne
  • 2 stk. dobbelte hydrauliske ramper med hydrauliske ekstraramper
  • 2 stk. galvaniserede manuelle støtteben bagerst
  • 1 stk. værktøjskasse i venstre side
  • 1 sæt hjulgrave bag 1. aksel
  • 2x4 4-tons surring i kantram på repos
  • 2x8 4-tons surring i kantram på lad
  • Kæpstokkehuller i kantskinner
  • Kæpstokke inklusiv magasin
  • 6.100 mm udtræk med 500 mm stop
 
Fire 12 tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser, hvor tredie og fjerde aksel.er selvstyrende med hæve- og sænkefunktion.
 

Den nye maskintrailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.


Lidt om SR-Gruppen A/S:
  • SR-Gruppen A/S blev etableret i 2010 og er et 100 procent danskejet selskab med speciale indenfor nicheprodukter i forbindelse med vejbygning og vejvedligehold
  • Selskabet, der har specialiseret sig indenfor sinusrumleriller, kalkstabilisering, cementstabilisering og specialfræsning, dækker både Danmark Sydsverige
  • SR-Gruppen A/S råder over specialmaskiner til remix af asfaltbelægninger, fremstilling af cementstabiliseret grus og bitumenstabiliseret materiale, samt stabilisering af grus, knuste genbrugsprodukter, slagger og lerjord med cement og kalk med mere



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