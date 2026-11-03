AFTALT OVERTAGELSE:
Fredag i sidste uge fik den indiske producent af store og små biler, Tata Motors, kontrol over italienske Iveco, da Tata Motors købte 89,42 procent af aktierne i Iveco Group
Tata Motors' overtagelse af Iveco Group betyder også, at der bliver skiftet ud i bestyrelsen hos Iveco Group.
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Print siden
- Selvstændig lastbilimportør fortsætter importen af japansk mærke
- Nedbygget maskintrailer med dobbelte hydrauliske ramper har 6.100 mm udtræk
- Motorstyrelsen varsler større kontrol af køretøjer på Fyn og i Østjylland
- Indisk koncern køber italiensk producent af busser og lastbiler
- Ny lov skal samle og styrke beredskabet for trafikken på tværs af landet
- Gamle færgehavne skal igen kunne modtage færger
- Politiet fandt 10.070 ulovlige puff bars i varebil
- Fremover får hver varepost et gebyr på to euro
- Toldhund fandt over 60 kg cannabis i københavnsk pakkecenter
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- Chauffør satte varevogn fast under bro
- Sand og grus bliver en flaskehals for byggeri og anlæg
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Indisk koncern køber italiensk producent af busser og lastbiler
Tirsdag 3. november 2026 kl: 09:53Af: Jesper Christensen
Fredag i sidste uge fik den indiske producent af store og små biler, Tata Motors, kontrol over italienske Iveco, da Tata Motors købte 89,42 procent af aktierne i Iveco Group
Tata Motors' overtagelse af Iveco Group betyder også, at der bliver skiftet ud i bestyrelsen hos Iveco Group.
Iveco Group var ind til salget til Tata Motors blandt andet ejet af den italienske Agnelli-families investeringsselskab Exor N.V..
I august sidste år melde de to parter ud, at de havde indgået en aftale om, at Tata Motors skulle købe Iveco Group.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Selvstændig lastbilimportør fortsætter importen af japansk mærke
- Nedbygget maskintrailer med dobbelte hydrauliske ramper har 6.100 mm udtræk
- Motorstyrelsen varsler større kontrol af køretøjer på Fyn og i Østjylland
- Indisk koncern køber italiensk producent af busser og lastbiler
- Ny lov skal samle og styrke beredskabet for trafikken på tværs af landet
- Gamle færgehavne skal igen kunne modtage færger
- Politiet fandt 10.070 ulovlige puff bars i varebil
- Fremover får hver varepost et gebyr på to euro
- Toldhund fandt over 60 kg cannabis i københavnsk pakkecenter
- Chauffør kørte 93 km/t i sit vogntog - i byzone
- Chauffør satte varevogn fast under bro
- Sand og grus bliver en flaskehals for byggeri og anlæg
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