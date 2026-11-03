Indisk koncern køber italiensk producent af busser og lastbiler

AFTALT OVERTAGELSE:

Tirsdag 3. november 2026 kl: 09:53

Af: Jesper Christensen Tata Motors' overtagelse af Iveco Group betyder også, at der bliver skiftet ud i bestyrelsen hos Iveco Group.









Iveco Group var ind til salget til Tata Motors blandt andet ejet af den italienske Agnelli-families investeringsselskab Exor N.V..









I august sidste år melde de to parter ud, at de havde indgået en aftale om, at Tata Motors skulle købe Iveco Group.



















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