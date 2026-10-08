Klimarådet anbefaler højere afgifter på flyrejser

Torsdag 8. oktober 2026 kl: 13:10

Klimaet peger på, at luftfarten har en stor påvirkning på klimaet. Hvert år tanker fly brændstof i Danmark i en mængde, der svarer til en udledning af 2,9 millioner ton CO2. Klimarådet som baggrund for et nyt notat set på, hvordan passagerafgifter kan bruges til at reducere klimabelastningen.









Hos Klimarådet peger man på, at luftfarten - modsat resten af transportsektoren og de fleste andre sektorer, der forventes at reducere udledningerne frem mod 2030 - kun få reduktioner i sigte.









- En flyrejse er noget af det mest klimabelastende, man kan foretage sig, og vi flyver mere end nogensinde. Alligevel er luftfarten blandt de sektorer, der samlet set betaler mindst for sin forurening, siger Peter Møllgaard, der leder Klimarådet.









International flyregulering halter

Trods luftfartens store klimapåvirkning peger Klimarådet på, at store dele af luftfartens udledninger stadig ikke reguleres. Ifølge Klimarådet er det Især to områder, der kalder på regulering.









Det ene område er de lange rejser ud af Europa, som kun er pålagt en meget lav pris for deres forurening. Det andet område er de såkaldte non-CO2-effekter, der blandt andet omfatter kondensstriber, som er de spor, fly ofte trækker over himlen. Non-CO2-effekterne er klimaskadelige, men tæller ikke med i klimaregnskaberne, og de bliver i dag ikke reguleret.









- Klimarådet anbefaler, at man bruger passagerafgifter til at udbedre mangler i reguleringen i EU og internationalt. Det handler særligt om klimabetalingen på de lange rejser ud af EU og de såkaldte non-CO2-effekter, siger Peter Møllgaard.









Danmark som foregangsland

Ifølge klimaloven skal Danmark være et foregangsland på klimaområdet, og Danmark har allerede en klimaafgift på flybilletter. Afgiften er nogenlunde på niveau med flere af Danmarks nabolande. Når passagerer flyver fra Danmark, skal de i 2030 betale 50 kroner pr. rejse inden for EU og op mod 410 kroner pr. rejse uden for EU.









Men der er andre lande i Europa, som for eksempel Holland og Storbritannien, der har væsentligt højere passagerafgifter end Danmark. I Holland, der også er med i EU, koster en rejse til et andet EU-land eksempelvis 170 kroner mere i afgift, end den koster i Danmark. Og en rejse til et land uden for EU koster i dag 120 kroner mere.









Hvis Danmark ønsker at være et foregangsland for klimareguleringen af luftfarten, er højere passagerafgifter ifølge Klimarådet værd at overveje.









Tre modeller for en højere afgift

Klimarådet lægger tre modeller frem til politisk overvejelse.









Den første model følger Holland, som har EU's højeste afgift. De to andre modeller tager udgangspunkt i omkostningerne ved at flyve klimavenligt - enten ved at flyve med grønne brændstoffer eller ved at fjerne flyets CO2 fra atmosfæren igen.









I de tre modellers eksempler betyder det en ekstra afgift på op til henholdsvis 170 kroner, 2.420 kroner og 680 kroner. Prisen og skaleringsmulighederne for de klimavenlige teknologier i de to sidste modeller er dog meget usikre, påpeger Klimarådet.









- Det er svært at vurdere præcist, hvad klimavenlige flybilletter bør koste, siger Klimarådets Marie Münster og peger på, at flere hensyn spiller ind.









- Men uanset, hvilken vej man vælger, så bliver det nok dyrere at flyve, hvis det skal ske klimavenligt. Også i fremtiden. Det kan tale for, at man allerede nu hæver afgiften, så billetprisen er nogenlunde på niveau med, hvad en klimavenlig flyrejse kan forventes at koste, siger hun videre.









Højere afgifter kan give nye rejsevaner

Når det bliver dyrere at flyve, vil rejsemåden ændre sig. Flere vil vælge ferien, der er tættere på, tage toget eller nøjes med flyrejsen til de ture, der betyder mest. Analysen viser, at modellen med den højeste afgift vil få folk til at opgive op mod en tredjedel af flyrejserne. Det svarer til en CO2-besparelse på knap 1 millioner ton om året.









Hvor meget den enkelte mærker afgiften, afhænger af, hvor meget man flyver. Det generelle billede er ifølge Klimarådets notat, at antallet af flyrejser stiger med indkomsten, og derfor vil en passagerafgift i højere grad blive betalt af grupper med de højeste indkomster. Derfor rammer en passagerafgift grupper med lavere indtægt mindre hårdt end afgifter på mere nødvendige forbrugsvarer.









- Der er tale om en politisk afvejning af forskellige hensyn, men fordi luftfarten er svær og dyr at omstille, så er det oplagt at spørge, om vi flyver for meget i dag, siger Bente Halkier, der er stedfortrædende leder af Klimarådet.









I notatet peger Klimarådet på, at selvom højere passagerafgifter kan begrænse rejsemulighederne, vil de ikke nødvendigvis være upopulære. I Klimarådets analyse "Klimaholdninger i Danmark", som udkom i maj, fremgik det, at opbakningen til passagerafgifter på flyrejser er større end modstanden. Cirka halvdelen af de adspurgte gik ind for en højere passagerafgift, mens kun cirka en tredjedel var imod.









her: Interesserede kan se notatet fra Klimarådet









her: Klimarådet "Klimaholdninger i Danmark", hvor holdningen til passagerafgifter på flyrejser blandt andet er omtalt på side 39, kan ses









Lidt om Klimarådet:

Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver den siddende regeringen om, hvordan omstillingen til et klimaneutralt samfund kan ske, så vi i fremtiden kan leve i et Danmark med meget lave udledninger af drivhusgasser og samtidig fastholde blandt andet velfærd og udvikling.





Klimarådet skal årligt vurdere, om regeringens klimaindsats anskueliggør, at de danske klimamål nås.





Klimarådet skal desuden bidrage til den offentlige debat og udarbejder også løbende analyser og anbefalinger til klimaindsatsen.













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