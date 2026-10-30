Sand og grus bliver en flaskehals for byggeri og anlæg

TEKNOLOGISK INSTITUT:

Fredag 30. oktober 2026 kl: 13:31

Forbruget af sand og grus var i 2023 på 60 millioner ton. Det svarer til knap halvdelen af landets samlede materialeforbrug. Cirka 80 procent af råstofferne gik til anlæg som veje og kystsikring, mens omkring 20 procent gik til byggeri, især beton og tegl.









Hvor sand, grus, ler og kalk i årtier har været en billig og lettilgængelig basisvare, er situationen ændret. Danmark er ikke ved at løbe tør, men det bliver sværere og dyrere at få fat i de råstoffer, der bruges til beton, mørtel og mursten og til veje, broer og energianlæg.









Råstofferne ligger ikke altid, hvor de skal bruges, og ikke altid i den rette kvalitet. Det betyder længere transport, højere CO2-udledning, større logistikomkostninger og ekstra belastning af vejnettet. Samtidig er der konkurrence om arealerne, hvor der ud over råstofgrave også skal være plads til landbrug, skov og natur, grundvandsbeskyttelse, klimatilpasning med videre.









- Der er behov for en mere strategisk og bevidst tilgang til råstofforbruget. Det kræver, at det enkelte projekt bruger færre råstoffer, men det griber også ind i større samfundsprioriteringer, siger Thilde Fruergaard Astrup, der er seniorkonsulent hos Teknologisk Institut.









Sammen med Katrine Hauge Smith fra rådgivningsvirksomheder WSP Danmark A/S står hun bag grønbogen - Mineralske råstoffer i byggeriet – fra afhængighed til handling - som blev offentliggjort ved Building Green CPH torsdag i denne uge. Grønbogen samler resultaterne fra et projekt om den danske byggebranches råstofforbrug, støttet af Grundejernes Investeringsfond og Realdania.









Bygge- og anlægsaktiviter har det største forbruget Anlægssektoren bruger markant flere råstoffer end byggesektoren og har derfor en afgørende betydning for det samlede råstofregnskab. Selv små procentvise reduktioner i anlægssektoren kan frigive meget store mængder råstoffer til byggeriet på grund af de meget store volumener, der anvendes.









- Det handler ikke kun om tilgængelighed og mængder af råstoffer. Det handler i høj grad også om, hvilke råstoffer vi bruger, og hvordan vi bruger dem, siger Katrine Hauge Smith.









Veje til reduceret råstofforbrug

Grønbogen peger på, at der er flere veje til et reduceret råstofforbrug. Herunder at undgå overforbrug af råstoffer ved at dimensionere og designe mere præcist, reducere spild i byggeprocessen og bruge nye teknologier som 3D-print af beton eller kunstig intelligens, der eksempelvis kan optimere cementforbruget.









Brug af alternativer som biogene materialer, genbrugsmaterialer eller overskudsjord kan også være væsentlige veje til reduceret råstofforbrug. Især mængden af nybyggeri påvirker forbruget.









Projektets analyser tyder på, at mere ressourceeffektive løsninger og ændrede materialevalg, såsom genbrugsmaterialer og flere biogene materialer, vil have begrænset effekt, hvis det samlede nybyggeri fortsætter med at stige. Derfor er en central vej at bygge færre kvadratmeter, renovere mere og udnytte den eksisterende bygningsmasse bedre. Renovering er dog heller ikke uden råstofforbrug: der kan spares sand og sten til beton, hvis fundamenter, dæk, vægge og facader bevares, men vælges der for eksempel nyt tegltag og -facade fastholdes behovet for ler.









- Ingen af grebene kan løse hele problemstillingen alene. Det største potentiale ligger i at kombinere flere greb, så byggeriet bruger færre råstoffer, bruger dem klogere og reducerer behovet for nye materialer med mineralske råstoffer, understreger Katrine Hauge Smith.









Det rejser en række spørgsmål, som grønbogen lægger op til at debattere i branchen og politisk - eksempelvis hvordan råstofferne fordeles mellem byggeri og anlæg, hvordan arealerne prioriteres, og hvad der skal til, hvis der skal bygges mindre nyt og renoveres mere.









Første skridt er at måle Byggeriets klimapåvirkning måles i dag systematisk, men råstofforbruget gør ikke. Hvis forbruget skal kunne følges, prioriteres og eventuelt reguleres, kræver det fælles målemetoder. Her drøfter grønbogen indikatorer for mængde, type, oprindelse og cirkularitet.









- I dag beregner vi, hvor meget CO2 byggerier over en vis størrelse udleder, men ikke hvor mange tons sand, grus og ler det kræver. Skal vi kunne prioritere, skal vi først kunne synliggøre det, afslutter Thilde Fruergaard Astrup.









Lidt fra grønbogen:





Grønbogen "Mineralske råstoffer i byggeriet – fra afhængighed til handling" peger på ni handlemuligheder mod et reduceret råstofforbrug.









Undgå overforbrug:

Dimensioner og design mere præcist

Reducér spild i byggeprocessen

Brug nye teknologier og metoder





Brug alternativer:

Brug flere biogene materialer

Genbrug og genanvend mere

Brug overskudsjord





Byg mindre:

Byg færre kvadratmeter

Skab mere fleksible bygninger

Renovér mere og riv mindre ned









her: Interesserede kan se grønbogen









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