Letvægtstrailer har tipkasse i Hardox-stål
Torsdag 29. oktober 2026 kl: 14:01Af: Jesper Christensen
(Foto: Lastas)
Vognmandsfirmaet Per Henriksen ApS, der har hjemsted i Viby p Sjælland, har fornyligt haft en tre-akslet trækker i Hedensted for at hente en ny fire-akslet Kel-Berg letvægt tiptrailer med et rumindhold på 36 kubikmeter i kassens er er udført i kantet Hardox-stålplade
Om den nye fire-akslede Kel-berg tip-trailer_
Chassis opbygning:
- Længdevanger opsvejst i boks-profil af med specielle forstærkninger, der giver et meget stabilt chassis
- Cyklistværn i begge sider
- Kost- og skovlbeslag i venstre side
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser med hæve/sænkefunktion. Førte aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel er selvstyrende
Kasse-opbygning:
- Kraftig forsmæk i 8 mm forsmæksplade med forstærkningsprofiler
- Skrå kant mellem forsmæk, bund og sider
- Kraftig tophæng stål-bagklap med 8 mm bagplade og 5 mm opbukket kantprofil
- Nedfældbar 600 mm høj stålbagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem
- Kasse i opbukket i plade med kraftig 12 mm bund
- Sider opbygget i 8 mm plade med spidse topprofiler, så der ikke kan ligge sand på kanterne
- Ekstra kraftig forstærkningsspanter i bagenden med montagebeslag for tip-leje
- Gangbro i galvaniseret stål fastmonteret på chassis
Den nye trailer, der er monteret med Kel-Berg sikkerhedspakke med tilt-alarm og dumperventil, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
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