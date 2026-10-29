KØRSEL UNDTAGET FRA KØRE- OG HVILETIDSREGLERNE:
Tungvognsspecialisten, der er en uafhængig servicevirksomhed under vognmandsorganisationen DTL, oplyser, at politiet fra 1. juli i år har mulighed for at kontrollere reglerne om arbejdstidsdirektivet, når man kører undtaget kørsel - eksempelvis vejrenovering
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Politiet kan tjekke pauser
Torsdag 29. oktober 2026 kl: 12:54Af: Redaktionen
Tungvognsspecialisten, der er en uafhængig servicevirksomhed under vognmandsorganisationen DTL, oplyser, at politiet fra 1. juli i år har mulighed for at kontrollere reglerne om arbejdstidsdirektivet, når man kører undtaget kørsel - eksempelvis vejrenovering
Tungvognsspecialisten opfrisker på sin Facebook-profil reglerne, når man kører undtaget kørsel:
- Maksimalt 6 timers effektivt arbejde uden pause
- 6-9 timers effektivt arbejde - mindst 30 minutters pause
- Over 9 timers effektivt arbejde - mindst 45 minutters pause
- Pauserne kan deles op, men ingen pause må være under 15 minutter
- Ved effektiv arbejdstid forstås i denne forbindelse: køretid og andet arbejde. Kendt rådighedstid og pause/hvil tælles ikke med i opgørelsen over effektiv arbejdstid
Manglende pauser kan udløse en bøde, der lyder på 3.000 kroner til chaufføren og det dobbelte til virksomheden for hver overtrædelse.
Hos Tungvognsspecialisten opfodrer man derfor chauffører til at holde pauserne - også på de travle dage.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
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- Bulgarsk chauffør på Bornholm kørte med nedslidt dæk
- Cyklist er død i højresvingsulykke
- Lastbilchauffør var påvirket og kørte i grøften med sit vogntog
- I Aarhus er antallet af døde i trafikulykker faldet fra ti til nul
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