Politiet kan tjekke pauser

KØRSEL UNDTAGET FRA KØRE- OG HVILETIDSREGLERNE:

Torsdag 29. oktober 2026 kl: 12:54

Tungvognsspecialisten opfrisker på sin Facebook-profil reglerne, når man kører undtaget kørsel:

Maksimalt 6 timers effektivt arbejde uden pause

6-9 timers effektivt arbejde - mindst 30 minutters pause

Over 9 timers effektivt arbejde - mindst 45 minutters pause

Pauserne kan deles op, men ingen pause må være under 15 minutter

Ved effektiv arbejdstid forstås i denne forbindelse: køretid og andet arbejde. Kendt rådighedstid og pause/hvil tælles ikke med i opgørelsen over effektiv arbejdstid





Manglende pauser kan udløse en bøde, der lyder på 3.000 kroner til chaufføren og det dobbelte til virksomheden for hver overtrædelse.









Hos Tungvognsspecialisten opfodrer man derfor chauffører til at holde pauserne - også på de travle dage.

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