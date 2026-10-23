Tættere samarbejde med USA er vigtigt for dansk skibsfart

REDERIORGANISATION:

Fredag 23. oktober 2026 kl: 12:54

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) har på vegne af Danmark underskrevet en aftale om styrket maritimt samarbejde mellem Danmark og USA Washington D.C.









- Det er en vigtig aftale for dansk skibsfart. USA er et af vores væsentligste markeder, og danske rederier er hver dag med til at holde amerikansk handel i bevægelse. Derfor er det meget positivt, at Danmark og USA nu styrker det maritime samarbejde, siger Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier.









Hos rederiorganisationen peger man på, at aftalen styrker dialogen om maritim regulering generelt - herunder det maritime samarbejde inden for uddannelse og træning, teknologi, udstyr og services.









Danmark og USA vil også samarbejde inden for maritim forsvarsindustri og dual-use produkter. Det kan blandt andet omfatte teknologi til at overvåge og beskytte havbunden, droner til søs samt bedre overblik over aktivitet på havet.









- Danmark er en vigtig søfartsnation i verden og har en række styrkepositioner på det blå område. Derfor er det helt naturligt, at vi i dag underskriver en aftale med USA, som baner vej for, at danske kompetencer, løsninger og teknologier kommer ind i hjertet af USA’s maritime satsning. Aftalen åbner store muligheder for danske virksomheder og kan skabe nye arbejdspladser på begge sider af Atlanten, lyder udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i forbindelse med underskrivelsen af aftalen.









I 2025 beløb den danske eksport af søtransporttjenester til USA sig til 41,2 milliar kroner. Det svarede til 37 procent af den samlede danske tjenesteeksport til USA.









- Danske skibe kalder i gennemsnit en amerikansk havn 17 gange i døgnet, og det historiske samarbejde mellem USA og Danmark på det maritime område går langt tilbage. I en verden der er splittet, er samarbejdsaftaler et eksempel på det modsatte. De samler os. Vi bakker i Danske Rederier op om et endnu tættere maritimt samarbejde med USA, siger Anne H. Steffensen.









Hos Danske Rederier fremhæver man, at den løbende dialog med USA er særlig vigtig for danske rederier. Rederierne forbinder amerikanske virksomheder med verdensmarkederne, mens maritime aktiviteter også skaber efterspørgsel og investeringer i USA. Samtidig har USA stor indflydelse på global regulering af skibsfarten og internationale markedsforhold. Samarbejdet giver en mulighed for at bringe rederiernes erfaringer med international skibsdrift, effektive forsyningskæder og maritim regulering ind i den amerikanske maritime satsning.

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