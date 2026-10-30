Første uge i november byder på trafikale gener på vej til havnen i Aarhus
Fredag 30. oktober 2026 kl: 11:03Af: Redaktionen
I den kommende uge, skal der foretages enkelte supplerende jordbundsundersøgelser på Marselis Boulevard i Aarhus forud for anlæg af Marselistunnelen, der skal føre havnetrafikken unde boulevarden
Vejdirektoratets entreprenør er færdig med de fleste jordbundsundersøgelser. I den kommende uge fra mandag 2. november skal der dog foretages nogle enkelte supplerende undersøgelser. Hver af undersøgelserne kan gennemføres på en til to dage.
Der skal foretages to undersøgelser mellem Skanderborgvej og Stadion Alle i midterrabatten. Af sikkerhedshensyn bliver der lavet en kort afspærring af det østgående spor forbi hvert af målepunkterne. Der vil dermed komme to korte spærringer af et spor i østgående retning på hver en til to dages varighed.
I buslommen umiddelbart øst for Stadion Alle skal der også foretages en enkelt supplerende undersøgelse. Det betyder at bybusserne ikke kan holde ind ved derfes normale stoppested.
Vejdirektoratet forventer, at de tre undersøgelser alle kan udføres i næste uge.
Inden længe går de første ledningsejere i gang med at omlægge deres ledninger, så de ikke ligger i vejen, når Marselistunnelen skal anlægges. Det arbejde vil periodevis give trafikale gener. Aarhus Kommune vil på deres Facebook-side ”Trafik i Aarhus” melde særligt generende arbejde ud i den forbindelse.
Interesserede kan følge med i de trafikale gener som følge af Vejdirektoratets geotekniske undersøgelser på vd.dk/marselis.
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