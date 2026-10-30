Lastbil kørte med skader på fordæk
Fredag 30. oktober 2026 kl: 11:15Af: Redaktionen
Politiet på Bornholm standsede torsdag eftermiddag omkring klokken halv tre en lastbil med en sættevogn på Tysklandsvej i Rønne standse. Polotiet konstaterede, at lastbilen havde skader på begge fordæk
Chaufføren, der var rumænsk statsborger, fik forbud mod at køre videre, før dækkene var skiftet. Derudover fik han også en straksbøde.
Onsdag tjekkede Bornholms Politi tunge køretøjer ved færgen fra Ystad - og noterede nul sager.
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