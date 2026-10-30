Lastbil kørte med skader på fordæk

Fredag 30. oktober 2026 kl: 11:15

Chaufføren, der var rumænsk statsborger, fik forbud mod at køre videre, før dækkene var skiftet. Derudover fik han også en straksbøde.









Onsdag tjekkede Bornholms Politi tunge køretøjer ved færgen fra Ystad - og noterede nul sager.





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