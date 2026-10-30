Grisetransport brød i brand og spærrede motorvej i Sønderjylland
Fredag 30. oktober 2026 kl: 11:36Af: Redaktionen
Torsdag ved middagstid oplyse Syd- og Sønderjyllands Politi på Politi Update, at Motorvej E45 var spærret i spærret i sydgående retning ved afkørslen ved Kliplev på grund af brand i et lastvognstog med levende grise på ladet
Branden blev var efter en halv times indsats slukket. I forbindelse med branden fik redningsmandskabet assistance af dyrlæger til at redde og omlæsse grisene.
Lidt efter klokken 16 oplyste politiet, at alle grise var kørt væk, ligesom der brandhærgede lastvogns var bugseret bort.
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