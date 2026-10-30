Grisetransport brød i brand og spærrede motorvej i Sønderjylland

Fredag 30. oktober 2026 kl: 11:36

Branden blev var efter en halv times indsats slukket. I forbindelse med branden fik redningsmandskabet assistance af dyrlæger til at redde og omlæsse grisene.









Lidt efter klokken 16 oplyste politiet, at alle grise var kørt væk, ligesom der brandhærgede lastvogns var bugseret bort.

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