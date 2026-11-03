Selvstændig lastbilimportør fortsætter importen af japansk mærke

Tirsdag 3. november 2026 kl: 12:32

Af: Redaktionen (Foto: Hessel Trucks A/S)

Selvom Fuso er blevet en del af Archion, bliver det forretning som sædvanligt, når det gælder det danske marked, hvor Hessel Trucks A/S fortsætter som importør med samme forhandler- og servicenetværk.









For Hessel Trucks betyder den nye konstruktion, at virksomheden fremover samarbejder direkte med Archion om importen af Fuso til Danmark i stedet for som hidtil gennem Daimler Truck.









Franziska Cusomano, President & CEO hos Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, og Andreas Frydkjær, administrerende direktør hos Hessel Trucks A/S, markerede under den nyligt afholdte IAA-messe indgåelsen af det fortsatte samarbejde om salg og markedsføring af Fuso i Danmark. (Foto: Hessel Trucks A/S)

























For de danske FUSO-kunder er budskabet fra Hessel Trucks, at overgangen først og fremmest er en administrativ proces, der ikke får betydning for den daglige drift.









- For kunderne bliver det business as usual. Det er de samme forhandlere og de samme værksteder. Vi kender produktet og folkene, så det er først og fremmest baglandet for importøren, der ændrer sig, siger Andreas Frydkjær, der er administrerende direktør i Hessel Trucks.









- Faktisk forventer vi med den nye struktur en mere smidig proces både hvad angår produktion af biler og levering af reservedele i det nye setup, siger han videre.









En niche på det danske marked

Fuso er et af de mindre lastbilmærker hos Hessel trucks målt på volumen, men den lille ”lastbybil” har gennem årene fundet sin egen plads på det danske marked.









- Fuso har nogle nicher på det danske marked, blandt andet skraldebiler. Det er et segment, hvor vi i forvejen står stærkt med Mercedes-Benz Econic, og det er en niche, vi gerne vil fortsætte med at tilbyde vores kunder både med en el- og dieseldrivlinje. Ikke mindst fordi segmentet sagtens kan vise sig at vokse betydeligt med den forventede indførelse af nul-emissionszoner i større byer. Her kan eCanter tilbyde betydeligt højere nyttelast end en varebil, siger Andreas Frydkjær.









Luftaffjedring på vej til Canter

Samtidig med den organisatoriske omlægning fortsætter Fuso udviklingen af Canter, hvor en af de væsentligste produktnyheder er et nyt luftaffjedringssystem til dieselversionen. Luftaffjedring har gennem længere tid været efterspurgt af kunderne og skal blandt andet forbedre kørekomforten og give bedre forhold ved transport af følsomt gods.









Systemet er udviklet specielt til Canter og integreret ved bagakslen med fokus på at bevare lastbilens kompakte konstruktion og nyttelast.









Canter får desuden nye sikkerhedsfunktioner med blandt andet Advanced Driver Distraction Warning og elektronisk parkeringsbremse. Samtidig er dieselmotorerne i Fuso-modellerne blevet godkendt til HVO-biodiesel.









Nyt bagland for FUSO

Hos Hessel Trucks indebærer overgangen til Archion blandt andet nye kontaktpersoner, nye IT-systemer og ændrede administrative processer, mens produkterne og markedet vil være de samme.









- Vi kender produktet, og vi kender folkene. Nu får vi bare fakturaerne og reservedelene fra et andet sted,” siger Andreas Frydkjær.









Som en del af den nye struktur bliver reservedelslogistikken skilt ud fra Daimler Truck. Fuso har sin egen europæiske reservedelsforsyning fra et nyt lager i Holland, som drives af DSV.









Andreas Frydkjær ser samtidig en fordel i, at Fuso får en mere selvstændig position.









- Mærket får en anden opmærksomhed fra organisationen, end det måske har haft under Daimler Truck. Der bliver ganske enkelt mere fokus på det, fremhæver han.

















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