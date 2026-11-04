Vognmand i Nordjylland tog to en slags og en tredie af en anden
Onsdag 4. november 2026 kl: 11:50Af: Redaktionen
(Foto: Lastas)
Lastas I Hedensted har fornyligt leveret tre Kel-Berg tip-trailere til vognmandsforretningen Erik Duus, der har hjemsted i Aalborg. Der tre nye tip-trailere er to fire-akslede Kel-Berg korn tiptrailere med plads til 59 kubikmeter i ladet og en fire-akslet Kel-Berg jord tiptrailer med plads til 37 kubikmeter i ladet - alle tre med automatiske Eco-Top presenninger
Om de tre nye Kel-berg tip-trailere:
Fælles for alle tre:
Chassisopbygning:
- Længdevanger opsvejst i boks-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser, hvor første og fjerde aksel er med løftefunktion - og fjerde aksel også er selvstyrende
Kasse-opbygning - 59 kubikmeter:
- Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem
- Sidemarkeringslamper monteret i skåle på kassen
Kasse-opbygning 37 kubikmeter:
- Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem
- Plastikafdækning på kofanger
Fælles for kasse-opbygning med mere:
- Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse. Sider og forsmække er indvendigt beklædte 10 mm kunststofplader i 1.250 mm højde, hvor de sidste tre meter er i styrke HD1000
- Bunde fremstillet af 7 mm alu-plade og beklædt med 15 mm kunststofbund, hvor de sidste tre meter er i styrke HD1000
De nye trailere er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
(Foto: Lastas)
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