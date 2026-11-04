Vognmand i Nordjylland tog to en slags og en tredie af en anden

Onsdag 4. november 2026 kl: 11:50

Om de tre nye Kel-berg tip-trailere:





Fælles for alle tre:





Chassisopbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser, hvor første og fjerde aksel er med løftefunktion - og fjerde aksel også er selvstyrende

Kasse-opbygning - 59 kubikmeter:

Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem

Sidemarkeringslamper monteret i skåle på kassen

Kasse-opbygning 37 kubikmeter:

Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem

Plastikafdækning på kofanger

Fælles for kasse-opbygning med mere:

Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse. Sider og forsmække er indvendigt beklædte 10 mm kunststofplader i 1.250 mm højde, hvor de sidste tre meter er i styrke HD1000

Bunde fremstillet af 7 mm alu-plade og beklædt med 15 mm kunststofbund, hvor de sidste tre meter er i styrke HD1000

De nye trailere er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





(Foto: Lastas)

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