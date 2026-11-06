Mejerikoncern har også fået elektriske lastbiler fra Holland

Fredag 6. november 2026 kl: 10:38

Af: Redaktionen (Foto: DAF Trucks)

De fire elektriske DAF'er fulgte efter tre andre elektriske lastbiler, som DAF leverede til Arla sidste år.









Michael Engsig Hansen, der er Fleet Manager hos Arla, fremhæver sine erfaringer med de første tre elektriske DAF-lastbiler som grunden til, at der er kommet yderligere fire til.









- Udsynet hele vejen rundt, chaufførkomforten og adgangen via blot to trin gør disse køretøjer til favoritter i vores vognpark, sagde Michael Engsig Hansen ifølge DAF ved modtagelsen af lastbilerne.









- Sammen med deres raffinerede drivlinje, det gunstige energiforbrug og den høje pålidelighed var valget af endnu et antal XD Electric lastbiler et nemt valg, tilføjede han.









Op til 550 kilometer

De fire elektriske DAF-lastbiler, som Arla modtog i begyndelsen af oktober, er tre-akslede 6x2 DAF XD Electric med motorer på 350 kW (480 hk) og en 525 kWh batteripakke, der giver en rækkevidde på op til 550 kilometer på en fuld batteriopladning.









Samtidig har Arla også sat syv nye DAF XD 6x2-forvogne i drift med MX-11 dieselmotorer (330 kW/450 hk). Alle køretøjer leveres med en DAF MultiSupport reparations- og vedligeholdelseskontrakt.









Opladningsanlæg skræddersyet til driften

De elektriske lastbiler oplades på et anlæg i Hobro, hvor Arla har et stort mejeri, og hvor køretøjerne har fået base. Anlægget på 480 kW installeres af Paccar Power Solutions og gør det muligt for den fuldelektriske vognpark at oplade via seks højhastighedsladestationer på op til 400 kW hver.









- Intelligent opladning starter med indsigt i driften. Analyserne fra Paccar Power Solutions viste, at depotopladning natten over var mere end tilstrækkeligt til stort set alle Arla's transportopgaver. Det sikrer, at energibehovet er overskueligt og økonomisk rentabelt, samtidig med at de elektriske lastbiler er klar til drift hver morgen, siger Frank van den Dungen, der er administrerende direktør, Paccar Parts Europe.









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