Svensk mand uden lastbilkørekort sad bag rattet i lastvognstog

Fredag 6. november 2026 kl: 09:39

Under politiets kontrol viste det sig, at føreren af lastbilen, en 36-årig svensk mand, ikke havde gyldigt lastbilkørekort og at han ikke var i besiddelse af det påkrævede EU-kvalifikationsbevis.









hvilket han blev sigtet for. Derudover fik han også en sigtelse for ikke at være Politiet sigtede derfor manden for begge forhold.





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