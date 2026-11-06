Lastbilchauffør fik fjernet ulovligt gitter for tredje gang

Fredag 6. november 2026 kl: 10:16

Politifolkene fra Tungvogncenter Øst vinkede blandt andet en lastbil med et såkaldt safarigitter ind til kontrol. Det var tredie gang, politiet kunne konstatere, at lastbilen kørte med safarigitter monteret på fronten - og tredie gang lastbilchaufføren måtte se politiet afmontere safarigitteret og tage det med hjem.









Politiet standsede også en anden lastbil med safarigitter, som politiet afmonterede og tog med.









Safarigitre er som udgangspunkt ikke tilladt på danske lastbiler, da de kan øge risikoen for alvorlige skader på fodgængere og cyklister ved en påkørsel. Dansk indregistrerede lastbiler må kun køre med safarigitre, hvis de er fremstillet i et let bøjeligt plastmateriale.









Et safarigitter er et beskyttelsesgitter, der som regel er udført i metal og monteres foran på lastbilen, for at beskytte bilen mod alvorlige skader, hvis der eksempelvis springer en kænguru eller en elg ud foran lastbilen. Safarigitre kendes især fra lastbiler i Australien, Norge og Sverige, hvor det er fuldt lovligt at montere dem på lastbiler.









Udenlandske lastbiler med safarigitre må gerne køre i Danmark. Anderledes er det i Holland, hvor det generelt er ulovligt at køre med safarigitre på lastbiler af hensyn til trafiksikkerheden.

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