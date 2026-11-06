Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
Login       Husk mig    Glemt login?
Søg i artikler  
      

Solo-uheld endte med død

Fredag 6. november 2026 kl: 09:48
Af: Redaktionen

Tidligt torsdag morgen mistede en 32-årig mand livet i en trafikulykke på Motorvej E20 ved Solrød Strand. Manden var kørt galt i en eneulykke og var steget ud af sin bil, hvorefter han blev ramt af en lastbil

Den 32-årige blev bragt til Rigshospitalet, men hans liv stod ikke ti at redde.


Der var tæt tåge i området torsdag morgen, hvilket kan have været en medvirkende årsag til ulykken.





Klik venligst

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Knap halvdelen af distributionslastbiler er ikke sikre
- Elektrisk varebil fra Kina kører ud i nyt design
- Mejerikoncern har også fået elektriske lastbiler fra Holland
- Lastbilchauffør fik fjernet ulovligt gitter for tredje gang
- Solo-uheld endte med død
- Svensk mand uden lastbilkørekort sad bag rattet i lastvognstog
- Medlemmer sender stadig vejafgiftsbøder til transportorganisation
- Besætningerne på to færger fik uanmeldt besøg - og et alt var i orden
- Lastvognstog med kartofler på ladet kørte op i bus
- Otte elektriske biler skal distribuere mejeriprodukter
- Vognmand i Nordjylland tog to en slags og en tredie af en anden
- Storebæltsbroen skal løftes 84 gange
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
 - så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst