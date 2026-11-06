Solo-uheld endte med død

Fredag 6. november 2026 kl: 09:48

Den 32-årige blev bragt til Rigshospitalet, men hans liv stod ikke ti at redde.









Der var tæt tåge i området torsdag morgen, hvilket kan have været en medvirkende årsag til ulykken.









© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.