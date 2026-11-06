Solo-uheld endte med død
Fredag 6. november 2026 kl: 09:48Af: Redaktionen
Tidligt torsdag morgen mistede en 32-årig mand livet i en trafikulykke på Motorvej E20 ved Solrød Strand. Manden var kørt galt i en eneulykke og var steget ud af sin bil, hvorefter han blev ramt af en lastbil
Den 32-årige blev bragt til Rigshospitalet, men hans liv stod ikke ti at redde.
Der var tæt tåge i området torsdag morgen, hvilket kan have været en medvirkende årsag til ulykken.
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