Politiet tog flyttemand i dokumentfalsk

Fredag 23. oktober 2026 kl: 12:01

Politifolkene fra Tungvognscenter Øst sigtede ham derefter for manglende arbejdstilladelse. Derudover fremviste han at græsk kørekort. Det blev bragt til kontrol hos politiets kriminaltekniske center, der kunne konstatere, at det var forfalsket. Han blev derfor også sigtet for kørsel uden førerret og dokumentfalsk.









Derudover blev der på køretøjet fundet forskellige fejl og mangler, så der derudover også kan komme en bøde til ejeren af firmaet.





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