Politiet tog flyttemand i dokumentfalsk
Fredag 23. oktober 2026 kl: 12:01Af: Jesper Christensen
Tungvognscenter Øst under Midt- og Vestsjællands Politi var torsdsag på kontrol af tunge køretøjer ved transportcenteret i Høje-Taastrup. I den forbindelse stoppede politiet en varebil, der kørte som flyttevogn. Ved rattet sad en syrisk asylansøger, der forklarede, at han netop var blevet ansat i firmaet samme dag
Politifolkene fra Tungvognscenter Øst sigtede ham derefter for manglende arbejdstilladelse. Derudover fremviste han at græsk kørekort. Det blev bragt til kontrol hos politiets kriminaltekniske center, der kunne konstatere, at det var forfalsket. Han blev derfor også sigtet for kørsel uden førerret og dokumentfalsk.
Derudover blev der på køretøjet fundet forskellige fejl og mangler, så der derudover også kan komme en bøde til ejeren af firmaet.
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