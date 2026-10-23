Limfjordshavn skal for ottende gang være vært for høje skibe

Fredag 23. oktober 2026 kl: 12:06

The Tall Ships Races har gennem årtier været blandt de største og mest samlende begivenheder i Aalborg Kommune. Senest i år besøgte omkring 780.000 mennesker havnefronten i Aalborg og Nørresundby, og arrangementet skabte markante økonomiske og turismemæssige gevinster for byen.





Året 2030 rummer et særligt potentiale, fordi det internationale sejladsprogram forventes at samle et ekstraordinært stort antal skoleskibe og sejlskibe i Europa. Det giver gode muligheder for at tiltrække endnu flere skibe til Aalborg og dermed skabe en endnu stærkere oplevelse langs Limfjorden.





Fakta om The Tall Ships Races i Aalborg:

Aalborg bliver vært for The Tall Ships Races for ottende gang i 2030

Arrangementet afholdes på havnefronterne i Aalborg og Nørresundby

Omkring 780.000 gæster besøgte begivenheden i 2026

The Tall Ships Races er blandt de største tilbagevendende begivenheder i Danmark

The Tall Ships Races tiltrækker sejlskibe, besætninger og gæster fra hele verden

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