Limfjordshavn skal for ottende gang være vært for høje skibe
Fredag 23. oktober 2026 kl: 12:06Af: Redaktionen
Økonomiudvalget i Aalborg Kommune har godkendt, at byen igen bliver vært for The Tall Ships Races. Dermed kan Aalborg for ottende gang byde nogle af verdens sejlskibe og hundredtusindvis af gæster velkommen til Limfjordsbyen i 2030
The Tall Ships Races har gennem årtier været blandt de største og mest samlende begivenheder i Aalborg Kommune. Senest i år besøgte omkring 780.000 mennesker havnefronten i Aalborg og Nørresundby, og arrangementet skabte markante økonomiske og turismemæssige gevinster for byen.
Året 2030 rummer et særligt potentiale, fordi det internationale sejladsprogram forventes at samle et ekstraordinært stort antal skoleskibe og sejlskibe i Europa. Det giver gode muligheder for at tiltrække endnu flere skibe til Aalborg og dermed skabe en endnu stærkere oplevelse langs Limfjorden.
Fakta om The Tall Ships Races i Aalborg:
- Aalborg bliver vært for The Tall Ships Races for ottende gang i 2030
- Arrangementet afholdes på havnefronterne i Aalborg og Nørresundby
- Omkring 780.000 gæster besøgte begivenheden i 2026
- The Tall Ships Races er blandt de største tilbagevendende begivenheder i Danmark
- The Tall Ships Races tiltrækker sejlskibe, besætninger og gæster fra hele verden
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Tættere samarbejde med USA er vigtigt for dansk skibsfart
- Limfjordshavn skal for ottende gang være vært for høje skibe
- Svensk myndighed vil gøre det enklere at vælge søtransport
- Nye regler skal øge sikkerheden for dyr, mandskab og miljø
- København er endnu en gang kåret som Europas førende krydstogthavn
- Fond giver millioner til forskning på tværs af faggrænser
- Gule sedler har hjulpet
- Havneudbygning i Göteborg følger tidsplan
- Japansk containerrederi har Kalundborg på anløbslisten
- Svensk rederikoncern køber ro/ro-skib fra 1999
- Elektrificering og et stærkt totalberedskab er vigtige elementer
- SSFMR-Regeringen vil lægge afgifter på krydstogtskibe
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!