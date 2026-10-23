Lastbil kørte på tværs af motorvej

Fredag 23. oktober 2026 kl: 11:50

Lastbilen blev klemt op ad autoværnet, så chaufføren ikke kunne komme ud. Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi fik lastbilchaufføren muligvis et ildebefindende. Chaufføren blev efterfølgende kørt til sygehuset for udtagning af blodprøve, så det kan undersøges, om han skulle være påvirket af alkohol.

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