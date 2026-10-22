Bulgarsk vognmand får bøde for ulovligt ugehvil

Torsdag 22. oktober 2026 kl: 15:54

Virksomheden havde gennem længere tid anvendt pladsen til sine lastbiler, når chaufførerne skulle holde deres ugentlige hviletid.





Kontrollen viste dog, at et antal chauffører holdt regulært ugehvil i deres lastbiler, hvilket ikke er lovligt. Det lange ugehvil, der skal være på mindst 45 timer, blev altså afholdt i lastbilerne og ikke væk fra køretøjerne, som reglerne foreskriver.





Resultatet af kontrollen blev, at den bulgarske vognmand måtte stille 305.000 kroner som sikkerhed, før politiet ville frigive de berørte køretøjer.









- Reglerne om ugehvil er ikke bare nogle, vi har for sjov. Ugehvilet er vigtigt, fordi det sikrer, at chaufførenes krop og hjerne får tid til at restituere ordentligt, så de undgår overbelastning, og vi som samfund undgår, at der sker færdselsuheld på grund af træthed hos chaufførerne, siger vicepolitiinspektør Stig Simonsen.





Vognmanden overvejer ifølge Sydøstjyllands Politi, om han vil indbringe sagerne for retten.





Om Tungvognscenter Syd:

Tungvogncenter Syd er et af tre tungvognscentre i Danmark, der varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscentrets arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel. Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område, der dækker de tre politikredse - Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi.

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