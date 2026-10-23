Mand i varebil forsøgte at snyde sig til pakker
Fredag 23. oktober 2026 kl: 11:57Af: Jesper Christensen
Ifølge politiet på Midt- og Vestsjælland førsøgte en mand i en varebil torsdag eftermiddag at snyde sig til at få pakker udleveret hos et firma i et industrikvarter i Ringsted. Politiet peger på, at kan være et nyt kreativt forsøg på at tilegne sig firmaers pakkepost
Manden forklarede, at han skulle hente firmaets pakker, som skulle bringes ud med et bestemt kurerfirma.
Men da virksomheden ikke brugte det pakketransportfirma, som manden nævnte, af afviste firmaets medarbejdere at overdrage pakker til manden, der så valgte at køre fra stedet igen.
Politiet undersøger nu sagen nærmere og gør opmærksom på det, der kan være et nyt kreativt forsøg på at tilegne sig firmaers pakkepost.
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