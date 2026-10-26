Brotrafik kørte resultatet op

Mandag 26. oktober 2026 kl: 10:09

Vejindtægterne steg med 26 millioner danske kroner 1.505 millioner danske kroner i årets første ni måneder sammenlignet med samme periode sidste år.









Øresundsbrons renteomkostninger faldt fra 121 millioner danske kroner til 76 millioner danske kroner som følge af lavere gæld og lavere inflation. Driftsomkostningerne steg med 13 millioner danske kroner til 237 millioner danske kroner først og fremmest som følge af øget vedligeholdelse og valutakurseffekter på omkostninger i svenske kroner.









Det samlede resultat for 2026 forventes fortsat at ligge i intervallet 1.700 millioner danske kroner 1.800 millioner danske kroner.









Hovedposter i resultatopgørelsen (millioner danske kroner)







Jan-sep

2026 Jan-sep

2025 Udvikling Indtægter vej 1.505 1.479 26 Indtægter jernbane 452 449 3 Øvrige indtægter 18 13 5 Indtægter i alt 1.975 1.941 34 Driftsomkostninger -237 -224 -13 Andre driftsomkostninger 0 -1 1 Afskrivninger -219 -232 13 Resultat af primær drift 1.519 1.484 35 Finansielle poster -76 -121 45 Resultat før værdireguleringer 1.443 1.363 80 Værdiregulering, dagsværdieffekt netto* 188 178

Værdiregulering, valutakurseffekt netto* 49 -49

Periodens resultat 1.680 1.492



* Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvor finansielle aktiver og passiver værdiansættes til deres markedsværdi med løbende bogføring af værdireguleringen i resultatopgørelsen under finansielle poster. Markedsværdireguleringen påvirker imidlertid ikke virksomhedens tilbagebetalingsevne. (Kilde: Øresundsbro Konsortiet)





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