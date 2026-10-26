Brotrafik kørte resultatet op
Mandag 26. oktober 2026 kl: 10:09Af: Redaktionen
Vejtrafikken over Øresundsbron kom op på sit hidtil højeste niveau nogensinde for årets første ni måneder. Samlet set steg vektrafikken 1,9 procent og bidrog dermed til det forbedrede resultat på 1.443 millioner danske kroner før værdiregulering, som Øresundsbro Konsortiet kunne rapportere om i sidste uge
Vejindtægterne steg med 26 millioner danske kroner 1.505 millioner danske kroner i årets første ni måneder sammenlignet med samme periode sidste år.
Øresundsbrons renteomkostninger faldt fra 121 millioner danske kroner til 76 millioner danske kroner som følge af lavere gæld og lavere inflation. Driftsomkostningerne steg med 13 millioner danske kroner til 237 millioner danske kroner først og fremmest som følge af øget vedligeholdelse og valutakurseffekter på omkostninger i svenske kroner.
Det samlede resultat for 2026 forventes fortsat at ligge i intervallet 1.700 millioner danske kroner 1.800 millioner danske kroner.
Hovedposter i resultatopgørelsen (millioner danske kroner)
Jan-sep
Jan-sep
Udvikling
Indtægter vej
1.505
1.479
26
Indtægter jernbane
452
449
3
Øvrige indtægter
18
13
5
Indtægter i alt
1.975
1.941
34
Driftsomkostninger
-237
-224
-13
Andre driftsomkostninger
0
-1
1
Afskrivninger
-219
-232
13
Resultat af primær drift
1.519
1.484
35
Finansielle poster
-76
-121
45
Resultat før værdireguleringer
1.443
1.363
80
Værdiregulering, dagsværdieffekt netto*
188
178
Værdiregulering, valutakurseffekt netto*
49
-49
Periodens resultat
1.680
1.492
* Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvor finansielle aktiver og passiver værdiansættes til deres markedsværdi med løbende bogføring af værdireguleringen i resultatopgørelsen under finansielle poster. Markedsværdireguleringen påvirker imidlertid ikke virksomhedens tilbagebetalingsevne. (Kilde: Øresundsbro Konsortiet)
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