Rigsrevisionen har set på DSB’s køb af nye tog

Tirsdag 6. oktober 2026 kl: 13:08

Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

Har DSB haft en tilfredsstillende styring af købet?

Har Transportministeriet ført et tilfredsstillende tilsyn med DSB’s kontraktindgåelse og udvidelse af købet?





Rigsrevisionen vurderer, at håndteringen af DSB’s køb af IC5-togene hos franske Alstom er utilfredsstillende, og at DSB’s leverandørstyring har en række svagheder.









DSB har ifølge Rigsrevisionen beretning eksempelvis godkendt leverandørens tidsplaner, selv om de vurderede, at planerne ikke var realistiske, og har i visse tilfælde betalt for leverancer, der ikke var færdige.









Leveringen af togene var i marts i år igen forsinket, og togene skal efter planen nu leveres til DSB tre år senere end oprindeligt planlagt.









Rigsrevisionen vurderer, at sandsynligheden for yderligere forsinkelser er betydelig. Transportministeriet har ført det tilsyn med DSB’s kontraktindgåelse, som de skal. Ministeriet har dog ikke sikret gennemsigtighed for Finansudvalget om baggrunden for at gennemføre køb af 50 ekstra tog, før de første tog er leveret, og DSB kender deres kvalitet.









Rigsrevisionen peger på, at konsekvenserne af forsinkelsen er, at passagererne i længere tid skal køre i de gamle tog, der har øget risiko for nedbrud og ustabil drift. DSB har desuden direkte omkostninger på omkring 1,4 milliarder kroner - blandt andet til ekstraordinær levetidsforlængelse af sine IC4-tog og leje af eks­tra tog. Dertil kommer tabte besparelser for ca. 2,2 milliarder kroner.









Endelig fremhæver Rigsrevisionen , at de forventede miljøgevinster ved de nye tog kommer senere end forventet.









her: Interesserede kan se Rigsrevisionens beretning "Beretning om DSB’s køb af IC5-tog"

















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