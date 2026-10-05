To synshaller i Padborg og Aabenraa bliver en del af landsdækkende kæde
Mandag 5. oktober 2026 kl: 11:39Af: Redaktionen
Torsdag 1. oktober overtog Dekra Bilsyn synsvirksomheden Last & Bilsyn i Padborg og i Aabenraa. Medarbejderne i de to synshaller fortsætter, og Dekra Bilsyn forventer at ansætte flere medarbejdere i takt med udviklingen
Synshallen i transportknudepunktet Padborg kan syne alt inden for person- og varebiler, trailere, lastbiler og busser. Med sin placering tæt på den dansk-tyske grænse bliver den til en central del af Dekra Bilsyns indsats på området for tunge køretøjer.
Synshallen i Aabenraa syner lette køretøjer og skal sammen med hallen i Padborg give områdets private bilejere og erhvervskunder nem adgang til bilsyn hos Dekra Bilsyn.
Det lokale team forsætter
Mikkel Nielsen og Rasmus Nielsen etablerede Last & Bilsyn i januar 2024. De fortsætter begge hos Dekra Bilsyn efter overtagelsen. Det samme gør de nuværende medarbejdere Tobias Petersen og Lars Nielsen. Kunderne vil derfor møde de samme kendte medarbejdere i synshallerne, mens teamet fremover får opbakning fra Dekra Bilsyns landsdækkende organisation.
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