To synshaller i Padborg og Aabenraa bliver en del af landsdækkende kæde

Mandag 5. oktober 2026 kl: 11:39

Synshallen i transportknudepunktet Padborg kan syne alt inden for person- og varebiler, trailere, lastbiler og busser. Med sin placering tæt på den dansk-tyske grænse bliver den til en central del af Dekra Bilsyns indsats på området for tunge køretøjer.









Synshallen i Aabenraa syner lette køretøjer og skal sammen med hallen i Padborg give områdets private bilejere og erhvervskunder nem adgang til bilsyn hos Dekra Bilsyn.









Det lokale team forsætter

Mikkel Nielsen og Rasmus Nielsen etablerede Last & Bilsyn i januar 2024. De fortsætter begge hos Dekra Bilsyn efter overtagelsen. Det samme gør de nuværende medarbejdere Tobias Petersen og Lars Nielsen. Kunderne vil derfor møde de samme kendte medarbejdere i synshallerne, mens teamet fremover får opbakning fra Dekra Bilsyns landsdækkende organisation.

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