Akutplan giver klarere rammer for vognmændenes omstilling

TRANSPORTORGANISATION OM ELEKTRISK NETAFTALE:

Torsdag 1. oktober 2026 kl: 20:35

Akutplanen for elnettet, som et bredt flertal i Folketinget bakker op om, skal gøre det muligt at prioritere mellem nye nettilslutninger, når kapaciteten er begrænset. Det udløser tilfredshed hos ITD at de lovgivningsmæssige rammer er på plads, og at der er bred enighed om rammerne.









I udkastet til den bekendtgørelse, der skal udmønte loven, er der nu lagt op til, at mindre erhverv med et effekttræk på højst 3 MW placeres i kategori 1, som har højeste prioritet. Det giver et konkret holdepunkt for indplacering af depotladning. Større depotladeprojekter vil som udgangspunkt høre til i kategori 2, medmindre de opfylder særlige betingelser for kategori 1.









- Det er positivt, at akutplanen er vedtaget, så vognmændene kan få et mere sikkert grundlag for at planlægge deres omstilling. Vi er også tilfredse med, at der nu er lagt op til en konkret grænse på 3 MW, som gør prioriteringen af depotladning mere gennemskuelig, siger formand for ITD, John Agervig Skovrup.









Selv om aftalen giver vognmænd og transportvirksomheder en prioriteret plads i køen til nye nettilslutninger, så peger ITD på, at det danske elnets kapacitet stadig er en væsentlig barriere.









ITD understreger, at det er afgørende, at Folketinget får sikret, at der kommer en større kapacitet.









- En prioriteret plads i køen giver et bedre udgangspunkt. Men hvis manglen på kapacitet fortsat betyder lange ventetider og usikkerhed om, hvornår vognmanden faktisk kan blive tilsluttet, har vi stadig et stort problem. Jeg minder endnu engang om, at man fra Christiansborgs side har været hurtig til at finde afgifts- og bureaukratihammeren frem for at presse omstillingen igennem. Men infrastrukturen skal jo åbenlyst også være på plads, siger John Agervig Skovrup.









ITD opfordrer fortsat til, at transportens konkrete ladebehov indarbejdes i den kommende energiinfrastrukturplan frem mod 2035.









her: Interesserede kan læse mere pm den nævnte akutplan, som Folketinget vedtog torsdag,

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