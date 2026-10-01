Minibus-opbygger er kåret som en succesvirksomhed

Torsdag 1. oktober 2026 kl: 10:36

Af: Redaktionen Ansatte fra VBI Minibus ApS i Kliplev med Erhvervsprisen Succesvirksomhed foran virksomhedens nye tilbygning. (Foto: VBI Group)

VBI Minibus ApS blev stiftet i 2014 og har siden 2020 mere end fordoblet sin bruttofortjeneste. Sidste år gav virksomheden et overskud på 9,2 millioner kroner.









Kåringen som Succesvirksomhed bygger blandt andet på virksomhedens stabile økonomiske udvikling:





Bruttofortjenesten var i 2025 på 22,3 millioner kroner. Det var 46 procent mere end i 2024 og 141 procent mere end i 2020, hvor bruttofortjenesten var 9,2 millioner kroner. Det svarer til en gennemsnitlig vækst på ca. 19 procent om året

Resultatet før skat var 11,4 millioner kroner, hvilket var 74 procent mere end året før

Årets resultat var 9,2 millioner kroner. I 2020 var det 0,9 millioner kroner

Egenkapitalen var 29,1 millioner kroner ved udgangen af 2025, mens soliditetsgraden var ca. 45 procent

Virksomheden har haft overskud hvert år siden etableringen i 2014 og har i dag en egenkapital på 29,1 millioner kroner









Væksten hos virksomheden i Kliplev er fortsat i 2026, og VBI Minibus ser gode muligheder for at udvikle forretningen yderligere. Eksporten fylder stadig mere, og flere udenlandske kunder bestiller i dag minibusser, der bliver opbygget i Kliplev.









Mere plads og et bedre arbejdsmiljø

For at kunne opbygge flere minibusser har VBI Minibus opført en 300 kvadratmeter stor produktionshal, der giver plads til en øget produktionen. Den gør det også muligt at flytte de mest støjende

processer væk fra de øvrige arbejdsområder, så resten af produktionen får et roligere og bedre arbejdsmiljø.









- Vi er meget stolte af prisen. Den er først og fremmest en anerkendelse af vores medarbejdere, som hver dag opbygger busser i høj kvalitet. Det er dygtige kollegaer, godt håndværk og et stærkt samarbejde hele vejen rundt - fra medarbejdere til kunder og samarbejdspartnere, siger Dan B. Pedersen, der er administrerende direktør i VBI Group.









- Vi har haft vækst i flere år og oplever nu stigende interesse fra udlandet, og derfor har vi investeret i mere plads. Den nye tilbygning giver os mulighed for at producere mere under bedre forhold. Det giver en god arbejdsdag for alle, siger han videre.









Om VBI Minibus ApS:

VBI Minibus ApS opbygger minibusser og specialkøretøjer til persontransport, blandt andet

kørestolsvenlige busser, turistbusser, bybusser og VIP-udgaver, ud fra en rå basisvogn

VBI Minibus ApS blev stiftet i 2014 og har hjemme i Kliplev Erhvervspark ved Aabenraa

Virksomheden ejes 100 procent af VBI Group (Vejstruprød Busimport ApS)

VBI Group blev grundlagt i 1980 af Svend K. Pedersen og har i dag hovedsæde i Christiansfeld

Koncernen beskæftiger sig med alt fra salg af nye og brugte busser til opbygning af minibusser, service, reservedele og autopolstring





VBI Minibus i Kliplev opbygger minibusser og specialkøretøjer til persontransport, blandt andet kørestolsvenlige busser, turistbusser, bybusser og VIP-udgaver ud fra en rå basisvogn. (Foto: VBI Group)





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