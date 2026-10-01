Polsk chauffør havde udeklarerede cigaretter på ladet

Torsdag 1. oktober 2026 kl: 09:57

Her fandt politiet i samarbejde med Toldstyrelsen flere paller cigaretter, som ikke var deklareret. Derfor blev lastbilens chauffør - en 40-årige polsk mand -anholdt og sigtet for groft smugleri.









Politi og anklagemyndigheder overvejer, om han skal fremstilles i grundlovsforhør senere torsdag.

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