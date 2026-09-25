Hybridfærger skal erstatte færger fra 1984 og 1996

Fredag 25. september 2026 kl: 13:21

Af: Redaktionen (Illustration: Stena Line)

De to RoPax-færger får plads til 1.500 passagerer og en fragtkapacitet på 2.750 lanemeter. De bygges som dagsfærger og skal sejle på ruten mellem Frederikshavn og Göteborg.









Færgerne udstyres med ny hybridteknologi, som gør det muligt at kombinere konventionelt brændstof og el. Når den nødvendige ladeinfrastruktur er på plads, kan færgerne overgå til 100 procent eldrift.









- Det er en historisk investering for Stena Line, som giver os mulighed for at tage endnu et skridt i den bæredygtige modernisering af vores flåde. De to nye færger løfter vores tilbud til kunderne og oplevelsen om bord. Samtidig understøtter de vores mål om at reducere CO2-udledningen og ruste flåden til kommende miljøkrav, siger Niclas Mårtensson, administrerende direktør i Stena Line.









De to færger, som Stena Line i dag benytter p ruten mellem Frederikshavn og Göteborg - Stena Danica og Stena Jutlandica - har betjent ruten i mange år. Stena Danica blev indsat i 1984 og Stena Jutlandica i 1996.









Større fragtkapacitet

De nye færger skal efter planen indsættes på ruten i 2030. De bliver samtidig konstrueret, så de også kan bruges på andre dagsruter i Stena Lines rutenetværk.









- Vores nuværende færger har betjent trafikken mellem Danmark og Sverige godt gennem mange år. Den næste generation af E-Flexer-færger bliver et markant løft for både passagerer og fragtkunder. De giver os mulighed for at tilbyde en tidssvarende standard inden for bæredygtighed, komfort, oplevelsen om bord og fragtkapacitet, siger Christina Bromander, der er Trade Director for Danmarkstrafikken og fortsætter:









- Med de nye færger øger vi vores fragtkapacitet. Det passer godt sammen med vores kommende flytning til en ny havn i Arendal i Göteborg. Her får vi bedre rammer for godstrafikken og mulighed for i højere grad at kombinere transport til søs og med jernbane.









De to nye færger bliver nummer seks og syv af E-Flexer-modellen i Stena Lines flåde. Den første blev sat i drift i 2019. I dag sejler tre E-Flexer-færger på Det Irske Hav og to mellem Sverige og Polen.









Færgerne skal bygges på China Merchants Industry Weihai Shipyard i Kina. Værftet har indtil videre bygget 15 færger af E-Flexer-modellen.









Fakta om E-Flexer 2.0-færgerne:

Længde: 214,5 meter

Bredde: 27,8 meter

Tre bildæk: ét til personbiler og to til fragt

Fragtkapacitet: 2.750 lanemeter

Plads til 1.500 passagerer

100 besætningskahytter samt 32 kahytter til chauffører/passagerer

Bygges på China Merchants Industry Weihai Shipyard i Kina

Forventet levering i 2030









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