Danske lastbiler får samlet mere gods på ladet

Fredag 25. september 2026 kl: 12:26

Af: Jesper Christensen (Kilde og grafik: Danmarks Statistik)

Ser man tilbage på tallene for andet kvartal 2019 blev danske lastbiler læsset med 44,9 millioner ton gods.









Grafen viser udviklingen af de pålæssede godsmængder på danske lastbiler i andet kvartal i årene 2019 til 2026.









(Kilde og tabel: Danmarks Statistik)

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