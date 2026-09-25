Danske lastbiler får samlet mere gods på ladet
Fredag 25. september 2026 kl: 12:26Af: Jesper Christensen
(Kilde og grafik: Danmarks Statistik)
Ifølge tal fra Danmarks Statistik steg den samlede pålæssede godsmængde på danske lastbiler med 3,8 procent fra 44,7 millioner ton i andet kvartal 2025 til 46,4 millioner ton i andet kvartal i år
Ser man tilbage på tallene for andet kvartal 2019 blev danske lastbiler læsset med 44,9 millioner ton gods.
Grafen viser udviklingen af de pålæssede godsmængder på danske lastbiler i andet kvartal i årene 2019 til 2026.
(Kilde og tabel: Danmarks Statistik)
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Militær mobilitet starter med civil mobilitet
- Hybridfærger skal erstatte færger fra 1984 og 1996
- Danske lastbiler får samlet mere gods på ladet
- Danske lastbiler transportarbejder mere
- 10 ud af 12 dæk skulle skiftes
- Maskintrailer med fire aksler har godt fire meter lange dobbelte ramper
- Styrket beredskab skal gøre transportsektoren mere robust
- Flere virksomheder i Danmark sender breve fra udlandet
- Danmarks første asfaltstrækning med netto nul CO2 bliver lagt ud ved Herning
- Tysk transportfirma bestiller 500 lastbiler med gasmotorer
- Fremtidens selvkørende transport tilhører dem, der sætter den på vejene
- Lastbilchauffør har fået 20 dagbøder
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!