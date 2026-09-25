10 ud af 12 dæk skulle skiftes

POLITIET TJEKKEDE LASTBILER:

Fredag 25. september 2026 kl: 11:37

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at en lastbil måtte holde stille, indtil et sikkerhedskritisk beskadiget dæk var skiftet, mens et andet vogntog havde så alvorlige dækskader, at 10 ud af 12 dæk skulle skiftes.









- Dækkenes stand har direkte betydning for færdselssikkerheden. På tunge køretøjer, hvor vægten er betydelig, er et sikkert vejgreb afgørende for både styring og effektiv opbremsning. Ulovlige eller nedslidte dæk øger risikoen for tab af vejgreb og kan få alvorlige konsekvenser, hvis køretøjet ikke kan standses eller manøvreres som forudsat, siger leder af Tungvognscenter Øst, vicepolitiinspektør Thomas Hartmann efter kontrollen.





Der blev desuden konstateret overtrædelser af reglerne om blandt andet gods, køre- og hviletid, takograf samt ulovligt arbejde.





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