POLITIET TJEKKEDE LASTBILER:
Tungvognscenter Øst (TCØ) gennemførte onsdag i denne uge en multikontrol på Køge Transportcenter sammen med en række andre myndigheder. I alt blev 62 køretøjer kontrolleret, hvoraf 29 var udenlandske, og kontrollen afslørede flere alvorlige fejl på dæk
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Militær mobilitet starter med civil mobilitet
- Hybridfærger skal erstatte færger fra 1984 og 1996
- Danske lastbiler får samlet mere gods på ladet
- Danske lastbiler transportarbejder mere
- 10 ud af 12 dæk skulle skiftes
- Maskintrailer med fire aksler har godt fire meter lange dobbelte ramper
- Styrket beredskab skal gøre transportsektoren mere robust
- Flere virksomheder i Danmark sender breve fra udlandet
- Danmarks første asfaltstrækning med netto nul CO2 bliver lagt ud ved Herning
- Tysk transportfirma bestiller 500 lastbiler med gasmotorer
- Fremtidens selvkørende transport tilhører dem, der sætter den på vejene
- Lastbilchauffør har fået 20 dagbøder
Skriv din kommentar:
10 ud af 12 dæk skulle skiftes
Fredag 25. september 2026 kl: 11:37Af: Redaktionen
Tungvognscenter Øst (TCØ) gennemførte onsdag i denne uge en multikontrol på Køge Transportcenter sammen med en række andre myndigheder. I alt blev 62 køretøjer kontrolleret, hvoraf 29 var udenlandske, og kontrollen afslørede flere alvorlige fejl på dæk
Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at en lastbil måtte holde stille, indtil et sikkerhedskritisk beskadiget dæk var skiftet, mens et andet vogntog havde så alvorlige dækskader, at 10 ud af 12 dæk skulle skiftes.
- Dækkenes stand har direkte betydning for færdselssikkerheden. På tunge køretøjer, hvor vægten er betydelig, er et sikkert vejgreb afgørende for både styring og effektiv opbremsning. Ulovlige eller nedslidte dæk øger risikoen for tab af vejgreb og kan få alvorlige konsekvenser, hvis køretøjet ikke kan standses eller manøvreres som forudsat, siger leder af Tungvognscenter Øst, vicepolitiinspektør Thomas Hartmann efter kontrollen.
Der blev desuden konstateret overtrædelser af reglerne om blandt andet gods, køre- og hviletid, takograf samt ulovligt arbejde.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Militær mobilitet starter med civil mobilitet
- Hybridfærger skal erstatte færger fra 1984 og 1996
- Danske lastbiler får samlet mere gods på ladet
- Danske lastbiler transportarbejder mere
- 10 ud af 12 dæk skulle skiftes
- Maskintrailer med fire aksler har godt fire meter lange dobbelte ramper
- Styrket beredskab skal gøre transportsektoren mere robust
- Flere virksomheder i Danmark sender breve fra udlandet
- Danmarks første asfaltstrækning med netto nul CO2 bliver lagt ud ved Herning
- Tysk transportfirma bestiller 500 lastbiler med gasmotorer
- Fremtidens selvkørende transport tilhører dem, der sætter den på vejene
- Lastbilchauffør har fået 20 dagbøder
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!