LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:
Mercedes-Benz kom i august op på, at de batterielektriske lastbiler udgjorde lige over 46 procent af det samlede antal nyregistrerede lastbiler over 16 ton fra den tyske producent af blandt andet lastbiler. Det fremgår af de seneste tal fra Bilstatistik.dk
Ud af det samlede antal nyregistrerede lastbiler tog Mercedes-Bens 6 ud af 11 - altså over halvdelen. Den anden del tog Volvo Trucks sig af.
(Kilde: Bilstatistik.dk)
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Print siden
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Mercedes-Benz er stadig størst blandt de elektriske
Tirsdag 22. september 2026 kl: 12:47Af: Jesper Christensen
Mercedes-Benz kom i august op på, at de batterielektriske lastbiler udgjorde lige over 46 procent af det samlede antal nyregistrerede lastbiler over 16 ton fra den tyske producent af blandt andet lastbiler. Det fremgår af de seneste tal fra Bilstatistik.dk
Ud af det samlede antal nyregistrerede lastbiler tog Mercedes-Bens 6 ud af 11 - altså over halvdelen. Den anden del tog Volvo Trucks sig af.
Nyregistrerede lastbiler over 16 tons - elektriske andel af det samlede antal
Mærke
august 2026
august 2025
Antal elektriske
Alle
Andel el-lastbiler
Antal elektriske
Alle
Andel el-lastbiler
Antal - ændring
Mercedes-Benz
6
13
46,15 %
13
34
38,24 %
-53,85 %
Volvo Trucks
5
46
10,87 %
4
71
5,63 %
25,00 %
DAF
0
6
-
0
4
-
100,00 %
Iveco
0
7
-
0
3
-
100,00 %
MAN
0
11
-
5
34
14,71 %
-
Renault Trucks
0
5
-
3
6
50,00 %
-
Scania
0
40
-
2
100
2,00 %
-
I alt
11
128
8,59 %
27
252
10,71 %
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Busdæk består af 70 procent genanvendte materialer
- Fire-akslet tip-trailer er leveret med automatisk rullepresenning
- Knap 2,8 procent er elektriske
- Mercedes-Benz er stadig størst blandt de elektriske
- Antallet af nyregisteringer blev nærmest halveret
- Lastbil kørte på to broer i Allerød
- To svenske lastbil-modeller får fem stjerne
- Transportvirksomhed med hovedsæde i Herning hentede to trailere med en trækker
- Lastbil med tre-benet stjernemærke får fem sikkerhedsstjerner
- Budgetforlig i Aarhus skal give forbedre fremkommeligheden for alle trafikanter
- Transportvirksomhed i Odense er vokset ud af sine rammer
- 57 bilister blev taget i at bryde færdselsloven - tre overhalede via nødsporet
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