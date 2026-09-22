Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
Login       Husk mig    Glemt login?
Søg i artikler  
      
LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:

Mercedes-Benz er stadig størst blandt de elektriske

Tirsdag 22. september 2026 kl: 12:47
Af: Jesper Christensen

Mercedes-Benz kom i august op på, at de batterielektriske lastbiler udgjorde lige over 46 procent af det samlede antal nyregistrerede lastbiler over 16 ton fra den tyske producent af blandt andet lastbiler. Det fremgår af de seneste tal fra Bilstatistik.dk

Ud af det samlede antal nyregistrerede lastbiler tog Mercedes-Bens 6 ud af 11 - altså over halvdelen. Den anden del tog Volvo Trucks sig af.


Nyregistrerede lastbiler over 16 tons - elektriske andel af det samlede antal

Mærke

august 2026

august 2025


Antal elektriske 

Alle

Andel el-lastbiler

Antal elektriske

Alle

Andel el-lastbiler

Antal - ændring
 i procent

Mercedes-Benz

6

13

46,15 %

13

34

38,24 %

-53,85 %

Volvo Trucks

5

46

10,87 %

4

71

5,63 %

25,00 %

DAF

0

6

-

0

4

-

100,00 %

Iveco

0

7

-

0

3

-

100,00 %

MAN

0

11

-

5

34

14,71 %

-

Renault Trucks

0

5

-

3

6

50,00 %

-

Scania

0

40

-

2

100

2,00 %

-

I alt

11

128

8,59 %

27

252

10,71 %


(Kilde: Bilstatistik.dk)


Klik venligst

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Busdæk består af 70 procent genanvendte materialer
- Fire-akslet tip-trailer er leveret med automatisk rullepresenning
- Knap 2,8 procent er elektriske
- Mercedes-Benz er stadig størst blandt de elektriske
- Antallet af nyregisteringer blev nærmest halveret
- Lastbil kørte på to broer i Allerød
- To svenske lastbil-modeller får fem stjerne
- Transportvirksomhed med hovedsæde i Herning hentede to trailere med en trækker
- Lastbil med tre-benet stjernemærke får fem sikkerhedsstjerner
- Budgetforlig i Aarhus skal give forbedre fremkommeligheden for alle trafikanter
- Transportvirksomhed i Odense er vokset ud af sine rammer
- 57 bilister blev taget i at bryde færdselsloven - tre overhalede via nødsporet
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
 - så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst